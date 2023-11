Stray Tool Bag da a Stazione Spaziale Internaziunale Visibile in i Cieli di u Regnu Unitu

Se fighjate à u celu notturnu in u Regnu Unitu u marti sera, pudete solu catturà una vista affascinante - un saccu d'attrezzi vaghjime chì hè statu cascatu accidentalmente da l'astronauti di a NASA durante u travagliu di mantenimentu in a Stazione Spaziale Internaziunale. Ancu s'ellu pò sona cum'è un ughjettu chjucu è insignificante, stu saccu d'arnesi brillarà cusì luminosu chì pò esse osservatu cù binoculi o un telescopiu.

L'incidente di a cassetta di l'uttellu hè accadutu prima di u mese quandu l'astronauti Jasmin Moghbeli è Loral O'Hara anu realizatu travaglii di mantenimentu cruciali in l'ISS. U saccu di l'uttellu hè statu orbitatu ghjustu davanti à a stazione spaziale, viaghjendu à una velocità di circa 17,000 XNUMX mph. Ancu s'ellu rientrerà eventualmente in l'atmosfera di a Terra in i prossimi mesi, hè attualmente visibile da u Regnu Unitu per via di a so luminosità.

U prufessore astrofisicu Albert Zijlstra da l'Università di Manchester hà spartutu qualchi cunsiglii per i curiosi curiosi. Se i cundizioni climatichi sò adattati è u celu hè chjaru, spotting the tool bag deve esse pussibule cù binoculi. Serà cum'è un locu sbulicatu chì si move più veloce di un aviò, facendu u so modu da punente à est. U tempu di visualizazione ideale hè di circa 6.45 pm, è a borsa serà visibile per circa dui minuti.

In più di u saccu di arnesi, i spettatori anu ancu l'uppurtunità di vede a stazione spaziale piena uni pochi di minuti dopu. U saccu di l'arnesi, di culore cumpletamente biancu, hè previstu di brusgià in l'atmosfera di a Terra in quattru à cinque mesi.

Ancu s'è spotting un ughjettu cum'è un saccu di l'uttellu pò sembrà sfida, l'esperti di EarthSky ci assicuranu chì cù un paru di binoculi, pò esse fattu. Ils le décrivent comme étonnamment brillant, flottant juste sous le seuil de visibilité à l'œil nu, à une magnitude de +6.

Allora, mantene i vostri ochji nantu à u celu è i vostri binoculi pronti. Puderete solu catturà un sguardu di sta borsa d'arnesi errante da a Stazione Spaziale Internaziunale mentre attraversa u celu di notte.

