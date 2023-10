A NASA cunsidereghja tagliate in u finanziamentu per i telescopi spaziali Hubble è Chandra

Sicondu un rapportu recente, a NASA hà affruntatu potenziali riduzioni in a so divisione di astrofisica, chì ponu impactà dui grandi prugrammi di telescopiu spaziale. U Telescopiu Spaziale Hubble è l'Osservatoriu Chandra X-Ray, chì anu fattu cuntributi significativi à a nostra cunniscenza di l'universu, puderanu vede riduzzione di finanziamentu.

Durante una presentazione à u Cumitatu Naziunale di Scienze, Ingegneria è Medicina di i Stati Uniti per l'astronomia è l'astrofisica, Mark Clampin, u direttore di a divisione di astrofisica di a NASA, hà revelatu chì e restrizioni di bilanciu puderanu dumandà riduzioni "non specificate" in u finanziamentu per questi telescopi. Questu hè in un sforzu di attribuisce risorse à novi prugrammi in a NASA, postu chì l'agenzia aspetta chì i livelli di bilanciu per l'annu fiscale 2024 restanu uguali à l'annu precedente.

A divisione d'astrofisica avia dumandatu quasi $ 1.56 miliardi per u prossimu annu fiscalu, ma Clampin hà ricunnisciutu chì l'ottenimentu di finanziamentu sanu hè improbabile. In casu di taglii di u budgetu sustinibili, a so priorità seria di riduce u finanziamentu per e missioni in operazioni estese, chì includenu i telescopi Hubble è Chandra.

Hubble, in cullaburazione cù u telescopiu spaziale James Webb di a NASA, hè un strumentu cruciale per a ricerca è l'esplorazione scientifica. Chandra, invece, hà lanciatu in u 1999 è ùn hà micca sottumessu missioni di serviziu cum'è Hubble. Hè attualmente affruntatu sfide operative per via di a so età.

Mentre Hubble hà operatu in modu efficace, Clampin hà nutatu chì hè statu in serviziu per un bellu pezzu è rapprisenta una parte significativa di u budgetu di l'astrofisica. Chandra, invece, scontra difficultà è esige sforzi crescenti per mantene e so operazioni.

U budget 2024 prupostu da a Casa Bianca attribuisce $ 93.3 milioni per Hubble è $ 68.7 milioni per Chandra. Queste cifre contanu per circa u 10% di a dumanda di bilanciu tutale per a divisione astrofisica di a NASA in 2024.

Hè impurtante di nutà chì e decisioni di finanziamentu di a NASA sò sempre pendenti d'appruvazioni, è l'aghjustamenti ponu esse fatti prima chì u budgetu finali hè determinatu.

