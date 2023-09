A Teoria di a Gravità di Einstein è a Ricerca di Alternative

A teoria di a gravità di Einstein, cunnisciuta cum'è a relatività generale, hà avutu un successu incredibile per più di un seculu. Tuttavia, a teoria hà e so limitazioni. Il prédit son propre échec aux singularités de l'espace-temps à l'intérieur des trous noirs et au Big Bang lui-même. Mentre chì altre teorie fisiche chì descrizanu l'altri forzi fundamentali in a fisica sò stati pruvati largamente, a relatività generale hè stata pruvata solu in gravità debule.

I deviazioni da a relatività generale ùn sò micca esclusi è devenu accade, secondu i fisici teorichi. L'esistenza di singularità di u spaziu-tempu suggerisce chì a meccanica quantistica, chì s'applica à scale assai chjuche, deve risolve questi prublemi. Tuttavia, i tentativi di mischjà a relatività generale cù a meccanica quantistica introducenu deviazioni da a teoria di Einstein.

U mudellu Λ-Cold Dark Matter (ΛCDM), chì hè u mudellu standard di a cosmologia, hè statu largamente accettatu. Tuttavia, hè incompleta è insatisfactoria da un puntu di vista teoricu. In l'ultimi cinque anni, hà ancu affruntatu tensioni d'osservazione, in particulare in quantu à a misurazione di a custante Hubble.

L'evidenza d'osservazione per l'accelerazione di l'universu scuperta in u 1998 cù supernovae di Type Ia hà purtatu à a pruposta di energia scura. Tuttavia, a natura di l'energia scura resta scunnisciuta, è spiegazioni alternative, cum'è a gravità mudificata, anu acquistatu pupularità.

Ci hè un grande corpu di letteratura nantu à e teorie di a gravità alternativa à a relatività generale, cumprese i teorii scalari-tensori. Queste alternative deve esse pruvata per esperimenti di u sistema solare, l'osservazione di l'onda gravitazionale è u studiu di i buchi neri.

Hè sempre incerta se e deviazioni da a relatività generale nascenu da pruvà à mette l'osservazioni cosmologiche in una teoria inadegwata o se l'energia scura ùn esiste veramente.

Fonti:

- Articulu originale