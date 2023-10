I ricercatori di Weill Cornell Medicine in a New York City anu fattu un avanzu significativu per capisce perchè certi cancers metastasizeghjanu à a spina. Hè cunnisciutu longu chì u cancru metastaticu di u pettu si sparghje spessu à a spina dorsale, causendu cumplicazioni severi per i pazienti. Tuttavia, i mutivi di stu fenominu ùn sò micca chjaru finu à avà.

In un studiu recente publicatu in a rivista Nature, Matthew Greenblatt è a so squadra anu scupertu un novu tipu di cellula staminali chì pò esse implicata in a metastasi di e cellule cancerose à a spina. Queste cellule staminali, truvate in l'osse vertebrali, sò state truvate per secrete una proteina chjamata MFGE8. Sta proteina agisce cum'è un attraente di tumore, attinendu e cellule cancerose à u tissutu spinali.

I circadori anu realizatu esperimenti nantu à i topi, trasplantendu cellule staminali spinali in una zampa posteriore è cellule staminali d'osse longu in l'altru. Anu osservatu chì e cellule cancerose viaghjavanu à a mini vertebra quasi duie volte più spessu ch'elli anu fattu à u picculu ossu longu, indicà a forte attrazione di MFGE8.

Metastasi spinali ponu causà danni severi à a spina spinali, affettendu a capacità di u paziente di caminari è cuntrullà e funzioni di u corpu. Per capiscenu i miccanismi daretu à sta diffusione, pò esse pussibule di sviluppà intervenzioni per prevene o trattà a metastasi di a spina.

Mentre chì u bloccu di MFGE8 puderia esse un approcciu terapeuticu potenziale, più investigazione hè necessaria per capisce cumplettamente l'implicazioni è l'efficacità di un tali trattamentu. Xiang Zhang, un biologu di cancru in u Baylor College of Medicine, hà descrittu sta ricerca cum'è un "avanzatu maiò" in a nostra cunniscenza di metastasi di l'osse.

Questa scuperta offre una speranza per i malati cù u cancer di mama metastaticu è altri cancers chì si sparghjenu cumunimenti à a spina. Svelendu stu misteru longu, i circadori ci portanu un passu più vicinu à sviluppà trattamenti efficaci è à migliurà a qualità di vita per quelli affettati da sti metastasi.

Fonti:

- Natura: https://www.nature.com/

- Weill Cornell Medicine: https://weill.cornell.edu/

- ScienceNews: https://www.sciencenews.org/