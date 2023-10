A missione VERITAS: Studià Venus cù l'aiutu di l'Islanda

A prossima missione VERITAS da a NASA hà per scopu di studià u pianeta Venus da l'orbita, scopre i misteri ammucciati sottu a so spessa manta di nuvole. Ma cumu si pò preparà i scientisti à spiegà un pianeta cusì ostili è scunnisciutu cum'è Venus ? Una manera hè di studià un locu in a Terra chì sparte caratteristiche simili. In l'aostu 2023, a squadra di scienza VERITAS hà iniziatu una campagna di campu in Islanda, un paese vulcanicu cù vulcani attivi è terreni accidentati paragunabili à ciò chì pò esse truvatu in Venus.

Duranti a so spidizioni di duie settimane, a squadra internaziunale di 19 scientisti di i Stati Uniti, Germania, Italia è Islanda si cuncintrau nantu à e caratteristiche vulcaniche in Islanda, aduprendu cum'è analoghi terrestri per studià u vulcanismu in Venus. Hanu esaminatu i dipositi vulcanici in lochi cum'è a regione vulcanica Askja, u campu di lava Holuhraun è a regione Fagradalsfjall in a Peninsula Reykjanes.

Per cumplementà e so osservazioni in terra, u Centru Aerospaziale Germanu (DLR) hà cullucatu dati di radar aerei utilizendu un radar di apertura sintetica à bordu di un aereo chì vola sopra. I dati radar riuniscenu infurmazioni nantu à e proprietà di a superficia, cum'è a struttura, a rugosità è u cuntenutu di l'acqua, chì ponu aiutà à informà u futuru travagliu scientificu di a missione VERITAS.

A nave spaziale VERITAS, chì significa Venus Emissivity, Radio science, InSAR, Topography, And Spectroscopy, utilizerà l'intuizioni ottenute da u studiu di l'Islanda per raffinà i so algoritmi è rinfurzà a so capacità di detectà qualsiasi cambiamenti in a superficia di Venus da a precedente missione Magellan. in l'anni 1990. Questu hè particularmente cruciale per identificà l'attività vulcanica in u pianeta.

Utilizendu l'Islanda cum'è un analogu per Venus, i scientisti speranu di acquistà cunniscenze preziose è insights chì aiutanu à u successu di a prossima missione VERITAS. A similitudine geologica di l'Islanda cù Venus ne facenu un terrenu di furmazione ideale, chì permette à i circadori di preparà per e sfide chì ponu scuntrà quandu esploranu u nostru pianeta vicinu.

