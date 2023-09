I scientisti anu fattu una scuperta rivoluzionaria in quantu à l'urganizazione di u cervellu di i mammiferi. Per mezu di l'usu di un sistema sperimentale chì hà cultivatu neuroni nantu à superfici di vetru microfabricated, i circadori anu truvatu chì a corteccia esterna di u cervellu hà a capacità di mantene u cuntrollu di i so inputs esterni per via di i so moduli interconnessi ma chì funzionanu in modu indipendenti.

A corteccia, chì hè a capa esterna di u cervellu rispunsevuli di diverse funzioni, cum'è a percepzione sensoriale è u cuntrollu di u mutore, cuntene un gran numaru di neuroni. Queste rete neuronali anu da esse capace di segregate l'inputs da i circuiti specializati mentre integranu inputs da parechji circuiti, ma ùn hè micca chjaru cumu a corteccia hè capace di sustene questi diversi paradigmi di trasfurmazioni.

Per investigà questu, i circadori guidanu i neuroni corticali per furmà rete modulari chì cuntenenu parechji sottogruppi. Stimulendu sti neuroni cultivati ​​in laboratoriu utilizendu a luce, a squadra hà osservatu chì e reti modulari ben formate anu risposti grandi à l'estimulazione luminosa localizzata. Per d 'altra banda, e rete cù menu modularità rispundenu eccessivamente sincronizati à tutti i stimuli.

I circadori anu scupertu ancu chì l'equilibriu trà l'attività segregata in u locu è l'attività integrata in u mondu hè cruciale per u cervellu per espansione a so capacità di rapprisintazioni di l'infurmazioni cù risorse limitate. Questa scuperta ùn cuntribuisce micca solu à a nostra capiscitura di a struttura è a funzione di u cervellu di i mammiferi, ma hà ancu implicazioni per u sviluppu di e rete neurali artificiali aduprate in a ricerca di l'apprendimentu automaticu.

In generale, stu studiu mette in luce cumu u cervellu di i mammiferi hè capaci di cuntrullà l'input esterni attraversu a so architettura modulare. Fornisce insights preziosi nantu à l'intricatu funziunamentu di u cervellu è a so capacità di processà l'infurmazioni in modu efficiente.

Source:

- Hideaki Yamamoto, F. Paul Spitzner, Taiki Takemuro, Victor Buendía, Hakuba Murota, Carla Morante, Tomohiro Konno, Shigeo Sato, Ayumi Hirano-Iwata, Anna Levina, Viola Priesemann, Miguel A. Muñoz, Johannes Zierenberg, Jordi Soriano. "L'architettura modulare facilita u cuntrollu di u rumore di a sincronia in e rete neuronali". Avanzate di a scienza. DOI: 10.1126/sciadv.ade1755