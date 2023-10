Prutegge i vostri ochji durante l'eclissi anulare di u Ring of Fire 2023

L'ufficiali avvisanu i cacciatori di l'eclissi per piglià precauzioni è prutegge i so ochji durante l'eclissi anulare di u Ring of Fire 2023, u 14 d'ottobre. effettu di u focu. Stu fenomenu còsmicu pò esse vistu in parechji spazii in Oregon, cumprese a costa di Newport, Fort Rock è La Pine. Tuttavia, ùn hè micca sicuru per fighjà direttamente à u sole durante una eclissi annulari senza filtri solari speciali.

Oregon State Parks distribuisce un numeru limitatu di vetri in i parchi statali per vede in modu sicuru l'eclissi, anche se u celu chjaru ùn hè micca garantitu. Per assicurà a sicurità, a Società Astronomica Americana furnisce una lista di rivenditori certificati chì vende vetri eclissi è visori solari, cum'è American Paper Optics, Celestial Optical, Halo Eclipse Spectacles, Flip'n Shades, Alpine Astronomical è Rainbow Symphony. Questi occhiali sò "millaie di volte più scuri" cà l'occhiali di sole regulare è duveranu risponde à a certificazione ISO 12312-2, riducendu a luce di u sole visibile è bluccà a maiò parte di a radiazione solare UV è IR.

Hè impurtante di nutà chì i filtri casalinghi o l'occhiali di sole ùn deve micca esse usatu per fighjà l'eclissi, perchè ùn furnisce micca una prutezzione adatta. A NASA enfatizeghja chì i raghji solari cuncentrati ponu brusgià à traversu i filtri è causanu ferite oculari seriu si vede u Sole à traversu una lente di càmera, telescopiu, binoculi, o qualsiasi altru dispositivu otticu mentre porta occhiali eclissi o utilizendu un visor solare portatu.

Mentre chì certi Oregoniani, cum'è quelli di Portland, ùn anu micca esse in a strada di annularità, anu sempre l'uppurtunità di vede l'eclissi parziale. L'eclissi principiarà à 8:06 am, ghjunghje à u so piccu à 9:19 am, è finisce à 10:39 am a matina di u 14 d'ottobre.

