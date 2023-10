Osservate a notte di luna: una notte di esplorazione lunare

A sera di u 21 d'ottobre, e persone di tuttu u mondu si riuniscenu fora per participà à una iniziativa glubale chjamata Observe the Moon Night. In a cità di Ballarat, l'Osservatorio è u Museu Municipale di Ballarat si unisce à e celebrazioni offrendu una opportunità unica per vede a luna da vicinu.

Da 7:30 pm à 9:30 pm, i visitori di l'osservatoriu seranu trattati cù una visita di u situ, una presentazione da un astronomu, è una chance di vede a luna per un telescopiu. L'avvenimentu hà per scopu di favurizà una apprezzazione è una megliu comprensione di a luna, a scienza spaziale è l'esplorazione.

Sicondu Judith Bailey, u manager di l'osservatoriu, sta sera particulari prumetti di esse una sperienza di visione eccezziunale. A luna serà una stupente, crescente crescente, solu sette ghjorni, chì crea grandi opportunità per vede longu u terminatore, a linea trà a notte è u ghjornu. Bailey enfatiza chì vede a luna à traversu un telescopiu hè una sperienza completamente diversa da vede e foto in linea.

L'avvenimentu à l'Osservatorio è u Museu Municipale di Ballarat ùn hè micca solu per adulti; hè ancu una opportunità impurtante per i zitelli per vede a luna da vicinu. Bailey spiega chì e risposte di i telespettatori sò notevuli è chì questi avvenimenti ghjucanu un rolu cruciale in l'inspirazione di i zitelli à interessà à a scienza.

In più di osservà a luna, i participanti ponu ancu aspittà di vede Saturnu è altri ogetti celesti attraversu u telescopiu. Tuttavia, se u tempu hè nuvoloso, un tour virtuale di u celu di notte serà furnitu invece.

Observe the Moon Night hè sponsorizatu da a missione Lunar Reconnaissance Orbiter di a NASA è a Divisione di Esplorazione di u Sistema Solare in u Goddard Space Flight Center di a NASA, chì sottolineanu l'impurtanza di questu avvenimentu glubale.

Sè site interessatu à participà, e prenotazioni sò essenziali è ponu esse fatte attraversu trybooking.com/CJFSP. I prezzi di i biglietti sò i seguenti: $ 35 per l'adulti, $ 25 per i titulari di carte di cuncessione è studienti di più di 18 anni, $ 15 per i zitelli da cinque à 17 anni, è gratuitu per i zitelli di quattru anni è sottu.

Fonti:

– Osservatoriu Municipale è Museu di Ballarat