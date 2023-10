Decoding the "Chubby Legs" di Caterpillars: Anatomia vs Funzione

Un articulu recente in Science Advances esplora u mondu affascinante di e gambe di caterpillar. À u primu sguardu, si pò suppone chì e gammi di una caterpillar sò simpliciamente chubby per via di u so appetite insaziabile, ma dopu à più investigazioni, diventa chjaru chì sti gammi serve un scopu sfarente.

Ciò chì parenu esse gambe chubby nantu à una caterpillar sò in realtà falsi gammi cunnisciuti cum'è "prolegs". Quessi stubby nubs di carne aiutanu à a caterpillar move, mentre chì i gammi veri, situati vicinu à a so faccia, sò dedicati à a metamorfosi è eventualmente si sviluppanu in i peri adulti di una farfalla o di una farfalla.

L'idea chì una gamba pò esse definita da l'anatomia è a funzione suscita dumande filosofichi nantu à ciò chì face una perna "reale". Una gamba deve esse definita da a so struttura fisica, o pò esse classificatu cum'è una gamba funziunale ancu s'ellu ùn manca e caratteristiche tradiziunali di una gamba?

Sta scuperta ùn hè micca sanu maravigghiusu in u mondu di l'arthropods, chì sò cunnisciuti per e so gambe articulate. L'insetti è l'altri artropodi sò spessu repurpose i so gammi per diverse attività. I battelli di l'acqua anu trasfurmatu e so gammi in pale, i scarabeci di sterco utilizanu e so gammi cum'è strumenti di taglio, è i centipedes di casa anu mudificatu i so gammi per injectà u velenu.

In u casu di caterpillars, sti falsi gammi serve cum'è ancore, chì permettenu à a criatura di appiccicà à a superficia mentre avanza. I caterpillars staccanu è riattaccanu i so prolegs per propulsà si in avanti, utilizendu cuddini barbed chjamati crochet à a punta di ogni gamba per assicurà a so presa. I geni rispunsevuli di u sviluppu di sti gammi falsi sò spartuti cù i crustacei, mettendu in risaltu i ligami evoluzione trà e diverse spezie.

Mentre geneticamente parlante, u cuncettu di realità ùn pò micca tene assai significatu per questi appendici, ci hè qualcosa intrigante nantu à sti gammi transitori. I gammi di Caterpillar sò di corta vita, esistenu solu durante u so stadiu larvali prima di passà a metamorfosi. Allora, a prossima volta chì scontri una caterpillar, pigliate un mumentu per apprezzà questi membri fugaci è a so adattazione unica per a locomozione.

Fonti: Avanzate di a Scienza

Definizione:

Proleg: Una gamba finta truvata nantu à una caterpillar, chì hè usata per u muvimentu.

Una gamba finta truvata nantu à una caterpillar, chì hè usata per u muvimentu. Gambe toraciche: I veri gammi di una caterpillar, situati vicinu à a so faccia, chì eventualmente si sviluppanu in i gammi adulti di una falena o farfalla.

I veri gammi di una caterpillar, situati vicinu à a so faccia, chì eventualmente si sviluppanu in i gammi adulti di una falena o farfalla. ganciu : Un cuscinettu barbed presente à a punta di un proleg di caterpillar, chì aiuta à assicurà a so presa nantu à a superficia.

Un cuscinettu barbed presente à a punta di un proleg di caterpillar, chì aiuta à assicurà a so presa nantu à a superficia. Artropodi: Un filu d'animali invertebrati carattarizati da gambe articulate.