Quandu sò stati furmati i primi cuntinenti di l'Universu ?

In un studiu recente intitulatu "Quandu eranu i primi Exocontinenti?", Jane Greaves, prufissore d'astronomia in l'Università di Cardiff, esplora a furmazione di cuntinenti in l'universu. I cuntinenti ùn sò micca stazionari; "float" nantu à u mantellu di a Terra per via di u calore da u core di u pianeta. Stu muvimentu constantu di i cuntinenti hè ciò chì porta à fenomeni cum'è a tettonica di i platti.

Greaves hà u scopu di capisce quandu i primi cuntinenti furmati è cumu sta infurmazione puderia aiutà à a ricerca di mondi abitabili. Esaminendu a prisenza di a tettonica di i platti nantu à i pianeti rocciosi, hà pruvatu à traccia a probabilità di cuntinenti. U calore ghjoca un rolu cruciale in questu prucessu, postu chì i pianeti cù un core abbastanza riscaldatu sò più prubabile di avè a tettonica di i platti attiva.

Basatu nantu à u so studiu di l'astri è a furmazione planetaria, Greaves hà determinatu chì a tettonica di i platti di a Terra principia circa 3 miliardi d'anni fà, chì hè circa 9.5 miliardi d'anni dopu à l'iniziu di l'universu. Hà scupertu ancu chì i primi cuntinenti apparsu nantu à stelle di discu sottili, chì sò relativamente più ghjovani è anu una metallicità più altu, circa 2 miliardi d'anni prima di i cuntinenti di a Terra. In cuntrastu, stiddi di discu grossi, chì sò più vechji è poveri di metalli, indicanu l'esistenza di cuntinenti circa 4 à 5 miliardi d'anni prima di a Terra.

Curiosamente, Greaves hà truvatu chì i cuntinenti si formanu à un ritmu più lento in altri pianeti paragunatu à a Terra. A prisenza di una quantità ottima di calore hè necessariu per inizià a furmazione di cuntinenti. Per quessa, Greaves suggerisce chì e stelle cù una metallicità più bassa di u Sun puderianu purtari à a scuperta di exoplanets abitabili cun cuntinenti.

Stu studiu apre novi strade per l'astrònomu per spiegà è aumenta a nostra cunniscenza di a furmazione di cuntinenti in l'universu. Studiendu i sistemi planetarii è e cundizioni necessarii per a furmazione di u cuntinente, i scientisti ponu circà mondi abitabili oltre u nostru.

Fonti:

- Jane Greaves, "Quandu eranu i primi Exocontinenti?"

- NASA

– Unsplash