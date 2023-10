Chandrayaan-3: Una Missione Successu cù Hiccups Momentary

Chandrayaan-3, a missione lunare indiana, hè stata salutata cum'è un successu malgradu avè scontru qualchì scontru minore. Dui ghjorni dopu à l'atterrissimu di l'atterrissimu Vikram è u rover Pragyan nantu à a Luna, un strumentu à bordu di u rover hà sperimentatu un blackout momentaneu. Santosh Vadawale, l'investigatore principalu di l'Alpha Particle X-Ray Spectrometer (APXS), spiegò chì u blackout hè statu causatu da un tardu aghjuntu di una funzione di salvezza, chì inadvertitamente disattivava u cumandamentu di l'APXS. Toutefois, le défaut a été rapidement corrigé et l'instrument a réalisé avec succès l'analyse in situ du sol et des roches de la Lune.

Contrariamente à i rapporti chì dicenu chì l'atterrissimu Vikram è u rover Pragyan sò stati previsti per svegliate durante u secondu ghjornu lunare, Vadawale hà clarificatu chì ùn sò mai stati pensati per fà. In una sessione à l'Istitutu Tata di Ricerca Fundamentale (TIFR), Vadawale hà enfatizatu chì a missione era veramente un successu cumpletu. Hà dettu ancu chì i carichi di Chandrayaan-3 anu furnitu dati scientifichi eccellenti, cù l'APXS chì rende infurmazione fantastica chì hè attualmente analizata in dettaglio.

A missione Chandrayaan-3 hà senza dubbitu marcatu una tappa significativa in i sforzi di esplorazione spaziale di l'India. I glitches incontrati durante u funziunamentu di a missione sò tipici durante missioni cusì cumplesse è ùn ombreghjanu micca i so rializazioni. U funziunamentu successu di l'APXS è i preziosi dati scientifichi raccolti da a superficia di a Luna cuntribuiscenu à avanzà a nostra cunniscenza di a geologia lunare è apre a strada per e future missioni lunari.

