U Statu di e Missioni Artemis di a NASA: Artemis 2 è Artemis 3

U prugramma Artemis di a NASA hà per scopu di rinvià l'omu à a superficia di a Luna è stabilisce una presenza sustinibili. Dopu à u successu lanciu di Artemis 1, e prossime missioni in u prugramma sò Artemis 2 è Artemis 3.

Artemis 2 hè destinatu à esse a prima missione di l'equipaggiu di a missile Space Launch System (SLS) è lanciarà una capsula Orion cù equipaggiu in un volu intornu à a Luna. Ancu s'ellu hà sperimentatu alcuni ritardi, a data di u lanciu di nuvembre 2024 resta invariata. L'equipaggiu di Artemis 2, custituitu da Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch è Jeremy Hansen, hè statu annunziatu è hè attualmente in furmazione. U modulu di l'equipaggiu di l'Orione, chì accoglie l'astronauti, avanza cù a stallazione di u so scudo termicu è u teste di pesu è centru di gravità.

Artemis 3, invece, hè programatu per rinvià l'omu à a superficia di a Luna utilizendu un atterrissimu furnitu da SpaceX. Tuttavia, ci hè una certa incertezza in quantu à a so data di lanciamentu è a missione. Sicondu Jim Free, l'amministratore assuciatu di a NASA per u Sviluppu di Sistemi di Esplorazione, SpaceX hà bisognu di compie un travagliu significativu nantu à l'atterrissimu, è s'ellu ùn hè micca pronta, una missione diversa puderia esse volata. Da avà, Artemis 3 hè previstu per un lanciu di a fine di u 2025.

Diversi cumpunenti custituiscenu u hardware per queste missione. Per Artemis 2, l'Adapter Stage Orion, u Modulu di Serviziu Europeu, l'Adapter Stage Vehicle Launch, è l'Interim Cryogenic Propulsion Stage sò in preparazione. U Modulu di Serviziu Europeu, chì furnisce propulsione è supportu di vita, hè statu mandatu à a NASA da l'Agenzia Spaziale Europea. U stadiu core di u cohettu SLS hè previstu per esse cumpletu in u vaghjimu di u 2023 è speditu à u Kennedy Space Center da nuvembre 2023. Inoltre, i Solid Rocket Boosters sò stati sparati è consegnati à u situ di lanciamentu.

Artemis 3 hè ancu in preparazione, cù u modulu di l'equipaggiu Orion in assemblea è u Modulu di serviziu europeu in integrazione finale. U Launch Vehicle Stage Adapter hè statu assemblatu, è u prucessu d'insulazione di scuma hè statu finitu.

E missioni Artemis rapprisentanu tappe impurtanti in l'esplorazione di a Luna da a NASA. Mentre i preparativi cuntinueghjanu, a NASA hà u scopu di stabilisce una prisenza umana sustinibule nantu à a superficia lunare è apre a strada per future missioni spaziali profonde.

Definizione:

- Artemis: u prugramma di a NASA per rinvià l'omu à a Luna è stabilisce una esplorazione lunare sustenibile.

- SLS: Sistema di Lanciamentu Spaziale, u mistieru più putente di a NASA cuncepitu per missioni in u spaziu prufondu.

- Orion: a nave spaziale di l'equipaggiu di a NASA chì purterà astronauti à a Luna è oltre.

- SpaceX: Un fabricatore aerospaziale privatu è una cumpagnia di trasportu spaziale.

- Modulu di serviziu europeu: U modulu furnitu da l'Agenzia Spaziale Europea chì furnisce propulsione è supportu di vita per a nave spaziale Orion.

Fonti:

- Scott Johnson / Spaceflight Insider