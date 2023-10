Unveiling the Secrets of Star-Birth Regions: A Glimpse Inside the Carina Nebula

E nebulose di forma stellare anu sempre affascinatu l'astrònomu, ma a so natura occupata è a presenza di nuvole di gasu è di polvera facenu difficiule di osservà l'azzione chì si svolge in l'internu. Tuttavia, grazia à l'avanzamenti in a tecnulugia, una squadra di circadori hà fattu pocu scuperti rivoluzionarii annantu à a Nebulosa Carina utilizendu l'Atacama Large Millimeter Array (ALMA).

Cumandatu da Ph.D. studiente Geovanni Cortes-Rangel da l'Institutu de Radioastronomía e Astrophysíca in Messico, a squadra hà focalizatu a so attenzione nantu à i Pilastri di a Nebulosa Carina, una zona cunnisciuta per a so intensa attività di nascita di stelle. In questa regione, dui gruppi stellari massicci, Trumpler 14 è Trumpler 16, dominanu a scena, emettendu una putente radiazione ultravioletta.

Studiendu i flussi molecolari, o ghjetti, chì emananu da l'uggetti in i pilastri, i circadori anu pussutu acquistà insight in i prucessi chì si verificanu in questa nursery star-birth. A radiazione da e stelle calde di u tipu O in i gruppi di stella illumina è scolpisce i pilastri polveri, palesendu a prisenza di protostars, dischi protoplanetary è jet. Questi ambienti estremi offrenu una opportunità unica per studià a furmazione di stelle nascite daretu à u velu di gasu è polvera.

Unu di i risultati chjave di u studiu era a misurazione di e massi di dischi circunstellari intornu à e stelle chì si formanu di novu, è ancu di l'estensione di i flussi molecolari o jet. A squadra hà scupertu chì e fonti di sti jet sò protostars di massa bassa o intermediata. Quandu si formanu sti stelle infantili, u materiale infallu hè riscaldatu è espulsu in un flussu bipolari longu l'assi di spin di a protostar. I scontri cù u gasu circundante è a polvera eccitanu i gasi in e nebulose è li causanu l'illuminazione.

Questi ghjetti, chì ponu ghjunghje à velocità di centinaie di millaie di chilometri per ora, sò cunnisciuti cum'è Herbig-Haro Objects. Chjamatu dopu à l'astrònomu George Herbig è Guillermo Haro, chì anu studiatu per a prima volta, sti ogetti sò cumpunenti essenziali di u prucessu di nascita di stella.

Analizendu i dati ALMA, i circadori anu identificatu parechje fonti compacti chì emananu radiazioni di lunghezza d'onda millimetrica, cunnisciuti cum'è oggetti Herbig-Haro. Anu ancu rilevatu u flussu di monossidu di carbonu assuciatu cù questi ogetti. Un ughjettu particularmente notu hè HH 666, chì presenta jet torciati chì si stende per più di 10 anni luce è creanu grandi scossa d'arcu à l'impattu cù a nebulosa circundante.

I scuperti fatti in a Nebulosa Carina furniscenu insights cruciali in a furmazione di stella è l'evoluzione di i dischi circumstellari è protoplanetari. L'azzione di fotoevaporazione da i flussi di e stelle infantili hè gradualmente erodendu i pilastri, potenzialmente causendu a so distruzzione in 100,000 XNUMX à un milione d'anni. In u risultatu, i dischi circumstellari esposti ponu trasfurmà in dischi protoplanetari, mettendu u palcuscenicu per a furmazione potenziale di u pianeta.

U studiu suggerisce ancu chì, malgradu l'ambiente di radiazione dura, abbastanza massa di polvera pò stà in a regione per sustene a furmazione planetaria. I circadori anu stimatu chì puderia esse entre 0.01 è 0.7 masse di sulari di materiale sopra, chì furnisce l'ingredienti necessarii per a nascita di pianeti.

Cume a nostra cunniscenza di e regioni di nascita di stelle s'approfondisce, guadagnemu preziosi insights in i prucessi chì formanu u nostru universu. A Nebulosa Carina cuntinueghja à esse un situ captivante per l'astrònomu, chì offre un sguardu in u mondu misteriosu di a furmazione di stelle è i sistemi planetarii potenziali.

FAQ

Chì sò l'Oggetti Herbig-Haro?

L'Oggetti Herbig-Haro sò nebulosità brillanti truvate in nebulose più grandi è sò assuciati cù stelle neonate. Sò furmati quandu i ghjetti di gasu è di polvera da protostars scontranu cù a nebulosa circundante, eccitante i gasi è pruvucannu l'illuminazione.

Cumu i ghjetti cuntribuiscenu à a furmazione di stelle?

I ghjetti ghjucanu un rolu significativu in u prucessu di furmazione di stella. Quandu si formanu protostars, u materiale infalling hè riscaldatu è espulsu in un flussu bipolari longu l'assi di spin di a protostar. Questi ghjetti scontranu cù u gasu è a polvera in a regione di a nascita di a stella, creendu onde di scossa chì ponu innescà a furmazione di più stelle è forma l'ambienti circundante.

I pianeti ponu furmà in e regioni di nascita di stelle?

Iè, a furmazione planetaria hè pussibule in e regioni di nascita di stella cum'è a Nebulosa Carina. Malgradu a radiazione intensa è l'erosione di i dischi circunstellari, pò esse abbastanza massa di polvera per sustene a furmazione di pianeti. U studiu suggerisce chì i pianeti pò esse digià furmatu o sò attivamente formate in a Nebulosa Carina.