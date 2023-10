A ricerca di a vita aliena: Detecting Biosignatures in Exoplanet Atmospheres

L'astrònomi sò à a caccia di segni di vita oltre u nostru sistema solare, è u telescopiu spaziale James Webb (JWST) hà da ghjucà un rolu cruciale in questa ricerca. U JWST hà u putenziale di detectà l'atmosfera di parechji esopianeti promettenti, offrendu insights in a pussibilità di a vita oltre a Terra. Tuttavia, determinà ciò chì qualifica com'è una vera firma chimica di a vita presenta una sfida.

Per osservà l'exoplaneti, l'astrònomu si cuncentranu nantu à e so stelle ospiti è aspettanu chì i pianeti transitanu, o passanu trà a stella è u telescopiu. Quandu u pianeta transita, a luce di a stella passa per a so atmosfera, pruvucannu calze è picchi in a luminosità di a stella sicondu i sustanzi chimichi prisenti in l'atmosfera. Queste variazioni creanu un codice à barre chimicu per u pianeta in transitu.

Tradizionalmente, i scientisti anu cercatu gasi specifichi, cum'è l'ossigenu o u metanu, cum'è biosignature potenziali. In ogni casu, sti gasi ponu ancu esse pruduciutu da prucessi non-biologichi, chì li facenu indicatori inaffidabili di a vita per sè stessu. Invece, i scientisti cunzidenu u cuntestu in quale si trovanu sti gasi. Per esempiu, truvà metanu è ossigenu inseme seria assai suggerenti di a vita postu chì hè difficiule di pruduce sti gasi in cumbinazione senza biologia.

U monitoraghju di l'atmosfera di un exoplaneta cù u tempu pò ancu furnisce infurmazioni preziose. Variazioni staggione in a cuncentrazione di certi gasi, cum'è l'ozonu, puderanu serve com'è impronta di vita. Inoltre, i scientisti sviluppanu biosignature agnostiche chì ùn facenu micca supposizioni nantu à a biochimica di a vita aliena. Una biosignatura agnostica hè u gradu di "sorpresa" chimica o disequilibrium in l'atmosfera di un exoplanet.

A determinazione di biosignature di a vita aliena hè un compitu cumplessu chì richiede prudenza è analisi attenta. Mentre i scientisti cuntinueghjanu à spiegà l'atmosfera di l'exoplaneta cù u JWST è altri strumenti, speranu di scopre i primi indizi di vita oltre u nostru sistema solare.

Fonti:

- NASA / JPL-Caltech / R. Hurt, T. Pyle (IPAC)

- NASA, ESA, CSA, STSCI, Joseph Olmsted (STSCI)