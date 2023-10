Un sospettatu Meteor Attacca u Nordu di Melbourne, Causannu Massive Blast and Flash of Light

Un meteoru suspettatu hà colpitu u nordu di Melbourne, pruvucannu una esplosione massiva è un lampu di luce accecante. L'avvenimentu, accadutu u 18 d'ottobre di u 2023, hà lasciatu i residenti in paura è hà suscitatu dumande nantu à a vulnerabilità di a Terra à l'uggetti celesti.

I filmati video catturanu u mumentu intensu quandu u meteoru entra in l'atmosfera di a Terra, creendu una striscia ardente in u celu prima di sbattà in terra. L'impattu hà risultatu in una onda di scossa è un lampu luminosu chì illuminava a zona circundante.

Mentre chì u locu esatta di l'impattu hè ancu da esse determinatu, i tistimunianzi anu dichjaratu chì anu intesu una forte splusione è si sentia a terra tremula. Dapoi, l'autorità anu lanciatu una investigazione per localizà u situ di l'impattu è valutà l'estensione di qualsiasi dannu causatu.

I Meteori sò frammenti di roccia o di metallu da u spaziu chì entranu in l'atmosfera di a Terra è brusgianu per via di attritu. Questi ogetti còsmici sò spessu referiti cum'è stelle filanti quandu si vedenu da a Terra. Mentre a maiò parte di i meteori brusgianu cumplettamente è ùn ponenu micca minaccia, i più grandi puderanu ghjunghje in terra è causanu danni à l'impattu.

Avvenimenti cum'è quellu chì hà vistu in Melbourne serve com'è un ricordu di i frequenti incontri chì a Terra hà cù i detriti spaziali. Ancu se i colpi di meteori sò relativamente rari è e probabilità di una causa di danni significativi o ferite sò bassu, ci ricordanu di l'immensità è l'imprevedibilità di u cosmos.

