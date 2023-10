Studià l'arbureti cunservati per capisce u risicu di u terremotu in u Nordu Pacificu

I ricercatori di u Centru di Scienza di Terremoti di l'Indagine Geologica di i Stati Uniti è l'Università di l'Arizona utilizanu l'arburi cunservati in u Pacificu Nord-Ovest per acquistà una visione di u risicu di u terremotu in a regione. A squadra hà cullatu l'arburi chì si crede chì sò morti durante i terremoti massicci longu à e linee di falla in l'area di Puget Sound. Analizendu l'anelli di l'arburu, anu identificatu una punta di carbonu-14 da l'anni AD 774-75. Cuntendu avanti à l'anellu finali nantu à l'arburi, anu determinatu chì l'arburi murìu trà 923 è 924. Questu suggerisce chì i dui difetti pruvucavanu terrimoti simultaneamente, liendu i dui falli è indicà un risicu di terramotu più altu in l'area di ciò chì pensava prima.

Sta ricerca furnisce insights preziosi nantu à l'attività sismica in u Pacificu Norduveste è aiuta i scientisti à capisce megliu e linee di falla di a regione è u risicu di terramotu. Studiendu u registru geologicu, i circadori ponu cullà l'infurmazioni da i terremoti passati è l'utilizanu per fà predizioni nantu à l'avvenimenti futuri. Capisce u risicu di u terrimotu hè vitale per sviluppà piani di risposta d'emergenza efficaci è custruisce infrastruttura resistente.

Fonte: US Geological Survey, Università di Arizona

Recustruisce smaltu dentale

L'esmalte di i denti hè a sustanza più dura prodotta da u corpu, ma una volta chì si rompe, ùn ci hè micca manera di riparà. Tuttavia, i circadori di l'Università di Washington anu fattu una scuperta eccitante chì puderia rivoluzionari a riparazione di i denti. Anu trovu un modu per trasfurmà e cellule staminali in ameloblasti, e cellule rispunsevuli di pruduce l'esmalte dentale. Questu stimula a produzzione di smaltu rudimentale, chì puderia riesce à u sviluppu di "ripieni viventi" per patch up cavità cù l'esmalte attuale.

In u futuru, sti scuperti puderanu ancu aiutà à cultivà i denti cultivati ​​in u laboratoriu chì ponu rimpiazzà i denti persi o severamente danati. Questu averebbe una suluzione più naturali è più durabile cumparatu cù implants dentali tradiziunali o dentier. A capacità di rigenerazione di l'esmalte dentale migliurà significativamente a salute dentale è a qualità di vita per parechje persone.

Fonte: Università di Washington

Soldi à u Populu

A mancanza di soldi hè una causa principale di senza casa. Per scopra l'impattu di l'assistenza monetaria nantu à i senza casa, i circadori di l'Università di a Culumbia Britannica anu realizatu un studiu induve anu furnitu un trasferimentu di soldi incondizionatu una volta di $ 7,500 dollari canadiani à 50 individui chì anu senza casa. U studiu hà truvatu chì i destinatari di u trasferimentu di cash spendenu più in bisogni essenziali cum'è l'alimentariu, l'affittu è u trasportu. Inoltre, in u cursu di un annu, anu passatu menu ghjorni in refugghi è più ghjorni in alloghju stabile.

Stu studiu mette in risaltu i benefici potenziali di furnisce assistenza diretta in cash à l'individui senza casa. Affrontendu u prublema sottostante di inestabilità finanziaria, hè pussibule di migliurà u benessiri persunale è riduce a fiducia in i rifugi temporali. Ulteriori ricerche sò necessarie per spiegà diversi approcci per affruntà i senza casa è per sviluppà strategie più efficaci per furnisce un supportu significativu à quelli chì anu bisognu.

Fonte: Università di British Columbia

A velocità postale è a participazione di l'elettori

U votu per mail hè diventatu sempre più populari, in particulare in stati cum'è Oregon è Washington induve hè più faciule per i residenti di votu. Un ricercatore di l'Università Statale di Washington hà esaminatu cumu a velocità di u serviziu postale lucale pò influenzà a participazione di l'elettori, in particulare in i stati cù leggi di votu più restrittivi. U studiu hà truvatu chì un serviziu postale lucale efficiente aumenta a probabilità di votu di l'individui, soprattuttu in e zone cù regule di votu più strette.

I risultati mettenu in risaltu l'impurtanza di un sistema di spedizione di mail efficaci per assicurà chì i voti ghjunghjenu à tempu è ponu esse cuntatu. Siccomu u votu per mail diventa più diffusa, hè cruciale per affruntà ogni ostaculu chì puderia impedisce l'individui di participà à u prucessu demucraticu. I sforzi per migliurà l'efficienza di u serviziu postale è razionalizà u prucessu di votu ponu aiutà à rinfurzà a participazione di l'elettori è assicurà chì a voce di tutti hè intesa.

Fonte: Washington State University

Perspettiva di u Pacificu Nordu-Ovest

I ricercatori di l'Università Statale di Portland anu utilizatu mudelli di computer è l'apprendimentu automaticu per predichendu i mudelli climatichi futuri in u Pacificu Norduvestu sottu a trajectoria attuale di u riscaldamentu glubale. Sorprendentemente, i circadori anu truvatu chì i mudelli di circulazione atmosferica più grande chì influenzanu u clima lucale ùn sò micca previsti per cambià significativamente, soprattuttu in l'invernu. Questu significa chì i mudelli climatichi chì sperienzemu in a regione ùn ponu micca sottumessi cambiamenti significativi malgradu u pianeta riscaldatu.

Tuttavia, hè impurtante nutà chì sta ricerca si cuncentra in mudelli climatichi più grande, è l'impatti lucalizati, cum'è l'onda di calore, i timpeste è l'avvenimenti climatichi estremi pò ancu esse più frequenti in u futuru per via di u cambiamentu climaticu. Capisce l'impatti potenziali di u cambiamentu climaticu nantu à i mudelli climatichi regiunali hè essenziale per sviluppà strategie per mitigà i so effetti.

Fonte: Portland State University