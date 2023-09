L'aurore boreali in Irlanda è l'Irlanda di u Nordu: Un spettaculu naturale spettaculare

Sè vo avete mai vulsutu tistimunià u fenomenu mozzafiato di l'aurora boreale, ùn avete micca bisognu di avventura in Islanda o Alaska. L'Irlanda è l'Irlanda di u Nordu offrenu spettaculi stupenti di l'aurora boreale, pittendu u celu di notte in verdi vivi, rosa, blu è viole. Mentre chì i nuvuli ponu qualchì volta ostruisce a vista, e notti chjara cù l'attività solare necessaria ponu furnisce sguardi di stu spettaculu di luce naturale.

I migliori posti per osservà l'aurora boreale in Irlanda includenu a costa nordu di l'Irlanda di u Nordu, a costa di Antrim, Co Mayo nantu à a costa occidentale, Ashbourne in Co Meath, è potenzalmentu l'area di Dublinu durante i forti display. Tuttavia, l'avvistamenti ùn sò micca guarantiti, è l'equinozio chì vene u 23 di settembre puderia offre una chance megliu per via di e cundizioni in u campu magneticu di a Terra è l'inclinazione di u pianeta in quellu tempu.

U prucessu di l'aurora principia cù eruzioni solari, eruzzioni nantu à u sole chì liberanu miliardi di tunnellate di radiazione in u spaziu. Sti particeddi ghjunghjenu à l'atmosfera di a Terra circa dui ghjorni dopu, induve alcuni sò catturati in u campu magneticu di u pianeta è sò attirati versu u polu Nordu è Sud. In collisione cù l'atomi è e molécule in l'atmosfera, creanu i culori vibranti di l'aurore boreali.

I celi limpidi è a contaminazione luminosa minima sò cruciali quandu pruvate di tistimunià l'aurora. Vivendu luntanu da e cità è e cità furnisce una megliu chance di vede i principali display, anche se ancu da a cità di Dublinu, viste spettaculari sò state rappurtate. L'Astronomia Irlanda gestisce un serviziu d'alerta d'aurora, predichendu quandu l'esplosioni di u sole saranu è quandu e particelle sò previste per ghjunghje à l'atmosfera di a Terra.

I prossimi anni sò particularmente favurevuli per tistimunianza di l'aurore boreale, postu chì l'attività di u sole hè ghjunta à u piccu in u 2025. In ogni modu, e cundizioni climatichi ponu presentà sfide, cù u celu nuvole chì spessu obstruisce a vista. Malgradu questu, a notte chjara si faci, chì offre l'uppurtunità di sperimentà stu fenomenu naturale terrificante.

Fonti: Astronomy Ireland magazine