Missione Psiche di a NASA: Probing the Metal-Rich Asteroid

A NASA si prepara à lancià a nave spaziale Psyche in una missione per investigà l'asteroide riccu di metalli chjamatu Psyche. Questa missione hè significativa perchè e missioni precedenti di sonda di asteroide anu focu annantu à l'ogetti rocciosi o ghiacciati, mentri Psyche hè cumpostu principalmente di metallu. Studiendu l'asteroide da vicinu, i scientisti speranu di acquistà insights in a furmazione di a Terra è altri pianeti in u nostru sistema solare.

A missione Psyche hè prevista per u lanciamentu u 12 d'ottobre di u 2021. A nave spaziale serà purtata da un cohete SpaceX Falcon Heavy da Launch Complex 39A in u Kennedy Space Center di a NASA in Florida. Inizialmente, a missione hè stata fatta per lancià u 5 d'ottobre, ma un prublema cù i propulsori necessitava un ritardu di una settimana per risolve u prublema.

Una volta lanciata, Psyche hà da viaghjà à circa 2.2 miliardi di chilometri per ghjunghje à u cinturione di l'asteroide principale, induve entrerà in l'orbita di l'asteroide Psyche à a fini di lugliu 2029. A nave spaziale hà da passà circa dui anni in orbita di l'asteroide, piglià ritratti, cartografia a superficia. è raccoglie dati per determinà a so cumpusizioni.

L'asteroide Psyche, chjamatu dopu à a dea greca di l'ànima, hè di circa 173 chilometri di larghezza è orbita u Sun in a parti esterna di u cinturione d'asteroide principale. Si crede chì hè u core espostu di un planetesimal, un bloccu di un pianeta. Colissioni viulenti durante a furmazione iniziale di u sistema solare pò avè spogliatu a so capa esterna.

A nave spaziale Psyche hè dotata di un magnetometru, un spettrometru di raggi gamma è di neutroni, è un imager multispettrali per studià l'asteroide. Cercherà evidenza di un anticu campu magneticu, determina l'elementi chimichi di l'asteroide, è furnisce infurmazioni nantu à a so cumpusizioni minerali.

A missione Psyche hà affruntatu ritardi è sfide, cù un costu stimatu di $ 1.2 miliardi. Hè stata inizialmente prevista per u lanciu in u 2022, ma hè stata ritardata per prublemi cù u software di volu è l'equipaggiu di prova. In uttrovi 2022, a NASA hà annunziatu chì a missione era tornata in pista dopu à risolve i prublemi di staffing è cumunicazione chì anu cuntribuitu à u ritardu.

A missione Psyche offre una opportunità unica per capisce u core di u nostru pianeta è a furmazione di pianeti rocciosi in u nostru sistema sulari. Puderia furnisce insights preziosi nantu à a storia è l'evoluzione caòtica di u nostru sistema solare.

