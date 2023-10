L'Antartida hà sperimentatu un minimu record in a cobertura di ghiaccio marinu quattru volte in l'ultimi ottu anni, secondu l'Australian Broadcasting Corporation (ABC). A cuntrariu di l'anni precedenti, u ghjacciu ùn hè micca riformatu in a staghjoni invernale attuale, lascendu estensi estensi di a costa Antartica senza ghiaccio. Stu fenomenu senza precedente hè assai improbabile di accade in natura, cum'è dichjaratu da l'oceanografu fisicu Edward Doddridge, chì u descrive cum'è un "avvenimentu di cinque sigma" cù probabilità di accade circa una volta ogni 7.5 milioni d'anni.

I scientisti attribuiscenu a diminuzione di i livelli di ghiacciu à l'acqua di l'oceanu più calde è à i mudelli climatichi di più energia, chì acceleranu u prucessu di fusione in l'Antartida. Questa riduzzione di a cobertura di ghiaccio hà implicazioni significativu per l'"albedo" di a Terra, chì hè a quantità di luce riflessa da a superficia di u pianeta invece di esse assorbita. Un albedo più altu per via di più ghjacciu rallenta l'effettu di riscaldamentu di u sole. In ogni casu, cum'è i livelli di ghjacciu diminuiscenu, u pianeta cumencia à assorbe più calore, chì porta à un aumentu di u riscaldamentu glubale.

E cunsequenze di un ambiente significativamente più cálido seria prufonda è larga. A salute umana, e fonti alimentari globale, l'agricultura è l'ecosistema essenziale cum'è e fureste pluviali seranu tutti affettati. U riscaldamentu globale rapidu è estensivu risultatu da a fusione di u ghjacciu polare puderia avè effetti devastanti nantu à u pianeta.

Hè cruciale per affruntà u prublema di u declinu di u ghjacciu marinu in l'Antartida è piglià azzione immediata per mitigà l'impatti di u riscaldamentu glubale. Questu include a riduzione di l'emissioni di gas di serra è l'implementazione di strategie per prutege è restaurà a cobertura di ghiaccio. I risultati di sta ricerca servenu cum'è una sveglia à a necessità urgente di cuuperazione glubale è misure proattive per cumbatte u cambiamentu climaticu.

Definizione:

– Albedo : Albedo si riferisce à a quantità di luce riflessa da a superficia di a Terra.

- Ghiaccio marinu: U ghjacciu marinu hè acqua di mare congelata chì si forma è galleghja nantu à a superficia di l'oceanu.

Fonti:

- Australian Broadcasting Corporation (ABC)