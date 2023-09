Ritornu di mostra d'asteroide: a missione OSIRIS-REx di a NASA si prepara per l'atterrissimu terrestre

Dopu un viaghju di sette anni à traversu u spaziu, a nave spaziale OSIRIS-REx di a NASA hè pronta à tocà nantu à a Terra stu weekend, purtendu una mostra preziosa da l'asteroide Bennu. L'investigatore principalu di a missione, Dante Lauretta, hà manifestatu a so preoccupazione annantu à u putenziale di un atterrissimu crash, ma hà assicuratu chì a squadra hà un pianu di salvezza in piazza.

OSIRIS-REx hà fattu a storia in u 2020 quandu hè diventatu a prima nave spaziale à visità l'asteroide Bennu vicinu à a Terra. In uttrovi di quellu annu, hà cullucatu cù successu e mostre in una manuvra touch-and-go. Avà, a nave spaziale hè in l'ultime tappe di a so missione, cù a capsula di ritornu prevista per sbarcà dolcemente in u desertu di l'Utah dumenica matina.

Tuttavia, a squadra di ricuperazione hè pronta per ogni risultatu inespettatu. Anu praticatu per diversi scenarii per assicurà a preservazione di a mostra in casu di una anomalia di sbarcu. Se si verifica un crash, a mostra serà purtata in una stanza pulita per minimizzà a contaminazione. U forniture di contingenza seranu ancu dispunibili in situ se necessariu.

A pratica di ricuperazione hè stata per anni è culminata recentemente in simulazioni in Utah. A squadra hè stata timing per vede quantu rapidamente ponu ricuperà a mostra è rinvià à u laboratoriu per a trasfurmazioni. Lezioni amparate da e missioni di ritornu di campioni di asteroidi precedenti, cum'è e missioni Genesis è Stardust di a NASA, anu infurmatu e prucedure è a pianificazione per OSIRIS-REx.

In l'anni chì venenu, i scientisti analizzaranu i campioni restituiti da OSIRIS-REx per acquistà insights in u primu sistema solare è a furmazione planetaria. Intantu, a nave spaziale cuntinuarà a so missione di studià un altru asteroide vicinu à a Terra, Apophis, in u 2029.

