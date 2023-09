Minuscule bolle d'aria intrappulate in u ghjacciu acceleranu a fusione glaciale, i scientisti scoprenu

Un studiu recente realizatu da i scientisti hà revelatu chì e bolle d'aria pressurizzate intrappulate in u ghjacciu ghjucanu un rolu significativu in l'accelerazione di a decadenza di i glaciers. Duranti u prucessu di fusione, miliardi di sti bolle sbuchjate in l'acqua, pruvucannu currenti turbulenti chì portanu l'acqua calda in cuntattu cù u ghjacciu. Stu fenominu hè particularmente osservatu in i glaciers di marea, chì liberanu grandi quantità di ghiaccio in u mare.

U glaciologu Erin Pettit è a so squadra di l'Università Statale di l'Oregon anu realizatu u studiu in Alaska, induve i glacieri perdenu più di 70 miliardi di tunnellate di ghjacciu ogni annu. Sta perdita cuntribuisce à l'aumentu di u nivellu di u mari in u mondu. I circadori anu scupertu chì e minuscule bolle d'aria facenu chì u ghjacciu in i ghiacciai di l'acqua di marea si funnu più veloce. Quandu u ghjacciu si scioglie, e bolle in crescita tiranu l'acqua più rapidamente, risultatu in un aumentu di sei volte in a velocità di flussu cumparatu cù u ghjacciu senza bolle.

U studiu suggerisce chì l'impattu di sti bolle nantu à a fusione glaciale puderia avè cunsiquenzi gravi. I risultati ùn solu migliurà a nostra cunniscenza di u cambiamentu climaticu, ma puderanu ancu spiegà a diminuzione di l'abbundanza di foche in certi fiordi d'Alaska.

I ghiacciai si trovanu pieni di milioni di bolle d'aria minuscule, cumpressu finu à 20 volte a pressione di l'atmosfera di a Terra. Queste bolle sò create cum'è a neve s'accumula annantu à millaie d'anni è cumpressa in ghiaccio. L'équipe de Pettit a récolté du glace riche en bulles d'un glacier d'eau de marée appelé Xeitl Sít' à Tlingit et a observé sa fonte dans un réservoir rempli d'eau de mer. U ghjacciu glaciale si funnu 2.25 volte più veloce di u ghjacciu senza bolle per via di i currenti crescente causati da a presenza di bolle.

U studiu, publicatu in a rivista Nature Geoscience, furnisce insights in i soni "snap, crackle, and pop" registrati vicinu à i glaciali. Questi rumuri sò stati trovati per esse u risultatu di bolle d'aria chì spuntanu da u ghjacciu chì si funnu. A ricerca suggerisce chì e bolle mischianu a capa di cunfini di l'acqua fredda chì tipicamente isola u ghjacciu glaciale da l'acqua più calda, espunendu infine u ghjacciu à l'oceani più caldi.

Più ricerca hè necessariu per capisce l'estensione di l'impattu di sti bolle nantu à i glaciers in altre regioni, cum'è l'Antartida. Tuttavia, i risultati mettenu in risaltu a necessità urgente di affruntà l'accelerazione di a decadenza di i ghiacciai è u rolu significativu di queste minuscule bolle d'aria in u prucessu.

Fonti:

Universitariu Statale di Oregon

Nature Geoscience