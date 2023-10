Un studiu recente realizatu da circadori in u Southwest Research Institute hà scupertu una scuperta intrigante nantu à Arrokoth, un ughjettu trans-neptunianu chì hà guadagnatu fama per via di a sonda New Horizons. U studiu revela chì i dui lobi di Arrokoth sò adornati cù monti, ognunu circa cinque chilometri di larghezza. Questi monti dà à i lobi un aspettu di raspberry è sparte caratteristiche simili cum'è a forma, a dimensione, u culore è l'albedo. Questa similitudine suggerisce fermamente chì i monti sò urigginati da ughjetti separati chì s'agrupavanu per furmà i lobi di Arrokoth, chì stende 18 chilometri di larghezza.

Arrokoth hè classificatu cum'è planetesimale è reside in u Cinturinu di Kuiper, una regione espansiva oltre Nettuno chì ospita resti di a furmazione di u sistema solare. Capisce e caratteristiche di i planetesimals hè cruciale per capiscenu i prucessi chì anu purtatu à a furmazione di i nostri pianeti d'oghje. I dui lobi di Arrokoth indicanu u "mudellu di inestabilità di flussu" di furmazione, induve e collisioni dolci à velocità lenti permettenu à l'uggetti più chjuchi di accumulà in più grande. In ogni casu, a prisenza di "blocchi di costruzione" uniformi in i lobi suscite novi dumande in quantu à a so furmazione.

Alan Stern, l'investigatore principale di a missione New Horizons è investigatore principale nantu à u studiu, suggerisce chì questi risultati rinforzanu u mudellu di inestabilità di streaming. Se i monti di Arrokoth riflettanu veramente i blocchi di custruzzione di l'antichi planetesimals, pò esse bisognu di una rivalutazione di e teorie attuali nantu à a furmazione planetesimal. Stern hà presentatu questi risultati à a 55th Annual Division for Planetary Sciences meeting in San Antonio.

Queste scuperte anu implicazioni per e missioni future cum'è Lucy di a NASA, chì hà u scopu di spiegà l'asteroidi troiani di Jupiter, è l'interceptor di cometa di l'ESA. Esaminendu questi ogetti, i scientisti speranu di acquistà più insights in a cumpusizioni planetesimali è e teorii di furmazione. Serà essenziale per cercà strutture simili à cumuli nantu à i planetesimals osservati durante queste missioni per determinà a prevalenza di stu fenomenu.

Un documentu chì detalla questi risultati hè statu publicatu in The Planetary Science Journal u 26 di settembre.

