L'operatore di a rete in California si prepara per a diminuzione di a generazione solare durante l'eclissi solare

L'Operatore di u Sistema Indipendente di California (CAISO) anticipa una riduzione significativa di a generazione rinnuvevule durante una eclissi solare annulare u 14 d'ottobre. Siccomu a generazione di energia solare conta per a maiò parte di l'offerta durante u piccu di meziornu, l'eclissi hè prevista per impactà a stabilità di a rete.

E rinnovabili custituiscenu circa u 70% di l'offerta durante u piccu di meziornu, cù u sole chì cuntribuisce più di l'80% di a generazione rinnuvevule. A squadra di previsione à cortu termine di CAISO prevede una diminuzione di 9.374 GW in a generazione di rinnovabili à scala grid durante l'eclissi, mentre chì a carica grossa aumenterà di 2.374 GW.

L'eclissi affetterà e regioni di u Mercatu di Sbilanciamentu Energeticu Occidentale (WEIM), cù tempi è magnitudini d'impattu diversi. L'Area di l'Autorità di Balancing di California, per esempiu, sperimentà l'oscurazione di u sole chì varieghja da 68% à 89%, secondu u locu. I fornitori di gas interstatali è intrastatali, è ancu e risorse idroelettriche è di batterie, seranu mobilizati per aiutà cù e grandi rampe in generazione.

CAISO cullaburerà cù u Coordinatore di Affidabilità West, cumpagnie di distribuzione di utilità è entità WEIM per assicurà operazioni stabili di u mercatu è operazioni di sistema affidabili in u ghjornu di l'eclissi.

U Cunsigliu di Affidabilità Elettrica di Texas (ERCOT) s'appoghjarà nantu à a so flotta di gasu per cumpensà a riduzione di a generazione di u sole durante l'eclissi. Altre regioni, cum'è u Pacificu Norduvestu, anticipanu i fluttuazioni in a generazione è i carichi, ma ùn aspettanu alcun impattu nantu à a affidabilità.

Dapoi u 2017, a capacità solare in i Stati Uniti hè cresciutu significativamente, facendu l'eclissi di questu annu più impactante. A capacità solare di a griglia è di u tettu di CAISO anu aumentatu di 6.5 GW è 8.55 GW, rispettivamente, mentre chì a capacità solare di a griglia è di u tettu di WEIM sò cresciute rispettivamente di 9.414 GW è 5.720 GW.

U CAISO valuta l'effetti di l'eclissi solare di u 2023 cù un scopu più largu, postu chì avà offre servizii di coordinazione di affidabilità à parechje zone di equilibriu in l'Interconnessione Occidentale. Cù l'interconnessione aumentata di a griglia occidentale, l'entità ponu utilizà queste cunnessione è relazioni per mantene operazioni affidabili è ottimisà e risorse durante l'eclissi.

California guida i Stati Uniti in capacità solare, cù 17.934 GW installati à a fine di Q2. CAISO gestisce u flussu di l'electricità per circa 80% di California è una piccula parte di Nevada.

Fonti: CAISO, NASA, American Clean Power Association