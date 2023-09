I scientisti determinanu chì u 31% di l'Universu hè Custituitu di Materia

By

I scientisti anu fattu passi significativi in ​​a determinazione di a quantità di materia in l'universu. Un squadra internaziunale di circadori hà truvatu chì a materia custituisce u 31% di a quantità totale di materia è energia in l'universu, cù u restu custituitu da energia scura.

I cosmologi sò longu intrigati da a quistione di quantu materia esiste in l'universu. Sicondu i circadori, solu circa 20% di a materia tutale hè custituita da materia regulare o "baryonica", chì include stelle, galaxie, atomi è vita. U restu 80% hè custituitu di materia scura, a natura di quale hè ancu largamente scunnisciuta.

Per determinà a quantità totale di materia in l'universu, a squadra hà impiegatu una tecnica ben stabilita. Anu paragunatu u numeru osservatu è a massa di i gruppi di galaxie cù predizioni da simulazioni numeriche. U nùmeru di clusters osservati à u mumentu hè sensibile à a quantità totale di materia in l'universu.

A misurazione di a massa di i gruppi di galaxie accuratamente hè sfida perchè a maiò parte di a materia hè scura è ùn pò micca esse direttamente osservata cù telescopi. Per superà sta difficultà, a squadra hà utilizatu un tracciatore indirettu di massa di cluster. Anu trovu chì i clusters più massivi cuntenenu più galaxie. Misurendu u numeru di galaxie in ogni cluster, a squadra hà stimatu a massa tutale di i clusters.

E misurazioni di a squadra chì utilizanu stu metudu eranu in un accordu eccellente cù e misurazioni precedenti ottenute cù l'osservazioni di fondu di microonde cosmiche. Queste scuperte cunfirmanu chì a misurazione di u numeru di clusters di galaxie hè una tecnica putente per determinà i paràmetri cosmologichi.

U gruppu di ricerca hà utilizatu a spettroscopia, una tecnica chì separa a radiazione in diversi culori, per determinà precisamente a distanza à ogni cluster è identificà e vere galassie membri. Questu hà permessu di misurazioni più precise paragunate à studii precedenti chì si basavanu in tecniche di imaging menu precise.

Stu avanzu à capisce a quantità di materia in l'universu hà implicazioni significativu per a cosmologia. Fornisce insights preziosi nantu à a struttura fundamentale è a cumpusizioni di l'universu. I risultati di a squadra aprenu ancu novi pussibulità per futuri sondaggi di galassie è l'esplorazione di a materia scura.

Fonti:

- "Constraining Parameters Cosmological Using the Cluster Mass-Richness Relation" - The Astrophysical Journal

- U Journal Astrophysical

- Istitutu Naziunale di Ricerca di Astronomia è Geofisica-Egittu

- Università di Chiba, Giappone