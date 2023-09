A mancanza di scientisti britannichi neri: Affrontendu u razzisimu istituzionale in a scienza

Ufficialmente, ùn ci sò micca prufessori neri di chimica o fisica in u Regnu Unitu, chì porta parechji scientisti à sustene chì a scienza britannica hè istituzionalmente razzista. A Royal Society, l'accademia scientifica più antica in u mondu, hà da scopu di cambià questu cun un novu schema di finanziamentu pensatu per sustene i studienti di PhD neri in a carriera in a ricerca accademica è à diventà prufessori. U schema furnisce finu à £ 690,000 in finanziamentu à cinque cumpagni ogni annu.

U duttore Mark Richards, un ricercatore di fisica è docente in l'Imperial College London, è u prufessore Robert Mokaya, un espertu in chimica di i materiali à l'Università di Nottingham, stendenu luce nantu à questu tema. Ancu Mokaya hè statu un prufissore di chimica da u 2008, ùn esiste micca ufficialmente secondu e statistiche raccolte da l'Agenzia di Statistiche di l'Educazione Superiore (HESA). HESA arrotonda i numeri à i cinque più vicinu, cusì Mokaya hè arrotondatu à zero. Mentre ellu ammette chì pò esse altri prufessori di chimica negra in u Regnu Unitu, ùn hà ancu avutu a pussibilità di scuntrà. Tramindui Mokaya è Richards cunfirmanu chì ùn ci hè nè prufessori di fisica negra.

In u campu di a chimica, ci sò un totale di prufessori 520, mentre chì ci sò 825 in fisica. A situazione hè ligeramente megliu in bioscienze, cù cinque prufessori neri fora di 1,345, è ingegneria, chì hà circa 20 prufessori neri fora di 1,730. In generale, fora di tutte e scienze, ci sò solu 70 prufessori neri, chì rapprisentanu solu 0.6% di u tutale. Solu 10 di sti prufessori sò donne. In cuntrastu, i neri custituiscenu 4.2% di a pupulazione in Inghilterra è Galles secondu l'ultimu censu.

Ci sò parechji fatturi chì cuntribuiscenu à a sottorappresentazione di i scientisti neri. Richards crede chì a mancanza di cuscenza di l'opportunità dispunibili è l'assenza di advocacy servenu cum'è ostaculi maiò per i gruppi marginalizati. Senza rete è supportu, diventa scoraggiante per l'individui talentu. E statistiche dimustranu chjaramente chì a proporzione di i neri in a scienza diminuisce in ogni tappa di a scala accademica, da GCSE à professore.

Richards, chì l'interessu in a scienza pò esse tracciatu da a so zitiddina, enfatizeghja l'impurtanza di a curiosità è u sustegnu à favurizà l'aspirazioni scientifiche. Crescendu in una casa monoparentale, si ricorda chì a so mente inquisitiva l'hà purtatu à scopre u funziunamentu internu di una presa di spina da u zitellu. Ancu s'ellu era inizialmente etichettatu un "figliolu cattivu", Richards spiega chì a so curiosità è u desideriu di capisce cumu funziona e cose hà alimentatu a so passione per a scienza.

A mancanza di rapprisintazioni negra in a scienza hè un prublema cumplessu chì richiede un approcciu multifacceticu per smantellà u razzisimu istituziunale è prumove l'inclusività. U schema di finanziamentu di a Royal Society hè solu un passu per affruntà sta disparità è per assicurà chì i scientisti neri in u Regnu Unitu ricevenu u ricunniscenza è l'opportunità chì meritanu.

