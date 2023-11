A galassia di novu scuperta sfida e teorie nantu à l'evoluzione galattica

L'astrònomi anu fattu una scuperta rivoluzionaria in i lochi di l'universu - una galassia chì s'assumiglia assai à a Via Lattea. Sta galassia, cunnisciuta cum'è ceers-2112, hè avà a galassia spirale barrata più distante mai osservata. A scuperta pone una sfida à e teorie prevalenti nantu à cumu si evoluzione e galaxie.

Ceers-2112 hè statu osservatu per a prima volta da una squadra internaziunale cù u telescopiu spaziale James Webb, un strumentu avanzatu chì permette à i scientisti di sguardi in u passatu per via di e immense distanze implicate. A nova galassia scuperta hè stata formata solu 2.1 miliardi d'anni dopu chì l'universu hè ghjuntu in esistenza, chì suggerenu chì e galassie chì s'assumiglianu à a nostra esistenu ancu quandu l'universu era solu 15% di a so età attuale.

L'autore principale di u studiu Luca Costantin di u Centro di Astrobiologia di Spagna in Madrid hà dichjaratu: "Inaspettatamente, sta scuperta revela chì e galassie chì s'assumiglia à a nostra esistenu digià 11,700 milioni d'anni fà quandu l'Universu avia solu 15% di a so vita". Questa scuperta hà stupitu l'astrònomu, postu chì cuntradisce a credenza chì tali galassie ben urdinate è strutturate ùn anu pussutu esse furmatu finu à assai più tardi in a storia di l'universu.

A scuperta di ceers-2112 hè furzendu i scientisti à ricunsiderà a so cunniscenza di a furmazione di galaxie è i primi stadi di l'universu. Finu à avà, si pensava chì a furmazione di bars in galaxie spirali, cum'è a Via Lattea, necessitava miliardi di anni di evoluzione galattica. In ogni casu, a prisenza di una barra in ceers-2112 indica chì stu prucessu pò esse accadutu in pocu cum'è 1 miliardi d'anni o menu.

Sicondu u coautore di studiu Alexander de la Vega di l'Università di California, Riverside, "Truvà ceers-2112 mostra chì e galaxie in u primu universu puderia esse urdinatu cum'è a Via Lattea. Questu hè sorprendente perchè e galassie eranu assai più caòtiche in l'universu iniziale, è assai pochi avianu strutture simili à a Via Lattea ".

Questa scuperta rivoluzionaria pò esse bisognu di rivisioni di e teorie esistenti di a furmazione è l'evoluzione di a galaxia. De la Vega suggerisce chì l'inclusione di a materia scura, chì si crede chì custituiscenu 85% di a materia tutale in l'universu, pò ghjucà un rolu in a furmazione di bars galattici. A materia scura, ancu s'ellu ùn hè mai stata rilevata direttamente, hè una zona di esplorazione è cartografica in corso da strumenti cum'è u telescopiu Euclid di l'Agenzia Spaziale Europea.

A scuperta di ceers-2112 apre novi pussibulità per identificà è studià bars in galaxie iniziali. E capacità di u telescopiu spaziale James Webb, accumpagnate da l'expertise di a squadra di ricerca, permettenu misure precise è una megliu comprensione di a dimensione è a forma di a barra in ceers-2112.

Q: Cosa hè ceers-2112?

A: Ceers-2112 hè una galaxia in l'universu distanti chì s'assumiglia assai à a Via Lattea.

Q: Cumu hè statu scupertu?

A: Hè statu osservatu da una squadra internaziunale cù u telescopiu spaziale James Webb.

Q: Perchè a scuperta hè significativa?

A: A scuperta sfida à e teorie esistenti nantu à l'evoluzione di a galaxia è suggerisce chì e galassie chì s'assumiglia à a Via Lattea si sò formate assai prima in a storia di l'universu di ciò chì si crede.

Q: Chì significa questu per a nostra intelligenza di a furmazione di galaxie ?

A: I scientisti ponu avè bisognu di rivisione e so teorie nantu à a furmazione di galaxie è cunsiderà u rolu di a materia scura, chì si crede chì custituisce una parte significativa di a massa di l'universu.

Q: Cumu hè stata determinata a dimensione è a forma di a barra in ceers-2112?

A: E capacità avanzate di u telescopiu spaziale James Webb, inseme cù l'expertise di a squadra di ricerca, permettenu misure precise è limitazioni nantu à a dimensione è a forma di a barra di a galaxia.