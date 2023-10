Luce misteriosa in l'imaghjini di u telescopiu spaziale James Webb finalmente spiegatu

U telescopiu spaziale James Webb (JWST) hà catturatu l'imaghjini di una luce misteriosa in a prufundità di l'universu, è avà i scientisti anu una spiegazione per questu. L'osservatoriu di a prossima generazione, una cullaburazione trà a NASA, l'Agenzia Spaziale Europea è l'Agenzia Spaziale Canadese, hè capaci di vede a luce infrared in una manera chì ùn hè mai stata fatta prima.

A luce infrarossa revela a luce visibile chì hè stata allungata da l'universu in espansione, chì permette à l'astrònomu di vede u cosmu cum'è prima era miliardi d'anni luce di distanza. Quandu a luce ghjunghje à a Terra, l'astrònomu ponu analizà è acquistà insight in i primi stadi di l'universu.

L'imaghjini catturati da u JWST sò diventati publichi in lugliu 2022, revelendu più di 20,000 galaxie in un campu. In ogni casu, una caratteristica particulari di l'antichi galaxies hà attiratu l'attenzione di i scientisti. I luminosità di sti galaxii eranu inaspettatamente brillanti, sfida à u mudellu standard di a cosmologia.

Sicondu u fisicu Guochao Sun è u so squadra di ricerca in l'Università Northwestern, a spiegazione di a luminosità si trova in scoppi di furmazione. Se a furmazione di stelle si trova in scoppii, emette lampi di luce, risultatu in parechje galassie assai brillanti. Queste giovani galaxie sò "troppu brillanti, troppu massicce è troppu mature per esse formate cusì prestu dopu à u Big Bang", Sun spiegò.

A cuntrariu di e galassie muderne chì formanu stelle à un ritmu stabile, e prime galaxie anu sperimentatu a furmazione di stelle bursty. Questu significa chì e stelle si sò formate in un mudellu alternatu, cù periodi di furmazione di stella rapida seguita da longu periodi di pocu o nimu di furmazione stella nova. U studiu di Sun suggerisce chì l'antichi galassii catturati da JWST sò sbulicati cù stelle novi.

Cù sta nova comprensione, l'astrònomu ponu avà aduprà i strumenti sensittivi di u JWST per investigà altri misteri cosmici. E capacità innovatrici di u telescopiu anu u putenziale di revelà ancu di più nantu à l'universu iniziale è a so evoluzione da u Big Bang.

In cunclusioni, a luce misteriosa catturata da u telescopiu spaziale James Webb hè avà spiegata cum'è scoppi di furmazione di stella in galassie antiche. Questa cunniscenza sfida l'ipotesi precedenti è apre novi strade per l'esplorazione in u studiu di l'universu iniziale.

Fonte: Quanta Magazine, Northwestern University Statement