U Jet Stream di Jupiter revelatu da u telescopiu spaziale Webb

U Telescopiu Spaziale Webb hà fattu una scuperta rimarchevule in Jupiter, u pianeta più grande di u nostru sistema solare. In lugliu di u 2022, Webb hà rilevatu un intensu jet stream sparendu in l'equatore di Jupiter. U jet viaghja à una velocità di circa 320 miles per ora (515 chilometri per ora) è si trova à una altitudine di circa 25 miles (40 km) in a stratosfera più bassa di Jupiter.

Prima di sta scuperta, l'astrònomu eranu cuscenti di l'esistenza di ghjetti est-ovest in l'atmosfera di Jupiter. In ogni casu, l'analisi di stu jet in rapidu scupertu novu suggerisce chì a dinamica interna di Jupiter pò esse più dinamica di ciò chì si pensava prima. A ricerca scrutinizing u jet hè stata publicata in Nature Astronomy.

U Telescopiu Spaziale Webb, lanciatu in dicembre di u 2021, hà fattu osservazioni scientifiche da lugliu 2022. Hà catturatu l'imaghjini vividi è insightful di u cosmo, cumprese l'imaghjini di l'aurore luminiscenti nantu à i poli di Jupiter è l'anelli chì circundanu Uranu è Saturnu.

L'imaghjini recenti di u jet stream di Jupiter sò stati pigliati cù Webb's Near-Infrared Camera. Queste imaghjini anu revelatu chì parti di l'atmosfera di Jupiter sò stati disturbati da u muvimentu di u jet. U jet hè stata tracciata per mezu di cisori di ventu visibili in l'imaghjini, chì indicavanu cambiamenti in a velocità di u ventu à diverse altezze è distanze in l'atmosfera di u pianeta.

A scuperta di u jet vicinu à a tropopausa di Jupiter, a regione à a riva di a so troposfera, suggerisce chì a circulazione atmosferica di u pianeta intornu à u so equatore hè più simile à quella di Saturnu chè cunnisciuta prima.

Mentre Webb pò osservà Jupiter solu da una distanza, e missioni imminenti cum'è u Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) di l'ESA è l'Europa Clipper di a NASA daranu un sguardu più attentu à u giant gasu è e so lune. Queste missioni investigaranu i satelliti di Jupiter, cumpresu Callisto, Europa è Ganymede, chì si credenu esse satelliti marini chì puderanu sustene a vita extraterrestre.

Tuttavia, ci saranu parechji anni prima chì queste missioni ghjunghjenu à u sistema di Jupiter. L'Europa Clipper hè previstu per ghjunghje in 2030, mentri JUICE hè previstu per ghjunghje à Jupiter in 2031. Intantu, pudemu apprezzà i colpi maravigghiusi catturati da a Camera Near-Infrared Webb da una distanza.

Fonte: Nature Astronomy