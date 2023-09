I scientisti anu scupertu u diossidu di carbonu nantu à a superficia di a luna Europa di Jupiter, secondu l'osservazioni fatte da u telescopiu spaziale James Webb. Si crede chì l'Europa hà un vastu oceanu sottu à a so cunchiglia ghiacciata, facendu un candidatu prubabile per a vita. A prisenza di diossidu di carbonu, un ingredientu essenziale per a vita cum'è a cunnisciuta, sustene ancu l'idea chì Europa puderia sustene a vita.

U diossidu di carbonu nantu à a superficia di l'Europa hè più cuncentrata in una regione chjamata Tara Regio, chì hè carattarizata da una superficia ghjovana è irregulare. A regione hà ancu revelatu prima a prisenza di u sali. I scientisti credenu chì u diossidu di carbonu hè probabilmente urigginatu da l'oceanu internu di Europa.

U Telescopiu Spaziale James Webb hà utilizatu u so Spettrografu Near-Infrared (NIRSpec) per detectà u diossidu di carbonu. NIRSpec agisce cum'è un prisma, dividendu a luce in un spettru di culori è rivela l'elementi prisenti in l'uggetti distanti. L'osservazioni di u telescopiu furnisce insights preziosi nantu à a cumpusizioni di a superficia d'Europa è u so potenziale per sustene a vita.

A NASA hà prughjettatu di scopra più l'Europa cù a missione Europa Clipper, chì hè stata lanciata in u 2024. A missione hà per scopu di investigà a subsuperficie di a luna è stabilisce s'ellu cuntene e cundizioni adattati per a vita. A nave spaziale volarà da Europa parechje volte, cullighjendu dati chì puderanu furnisce insights senza precedente in stu corpu celeste intrigante.

U Telescopiu Spaziale James Webb, una cullaburazione trà a NASA, l'Agenzia Spaziale Europea è l'Agenzia Spaziale Canadese, hè pensatu per studià oggetti distanti in l'universu. U so grande specchiu li permette di catturà più luce ch'è u Telescopiu Spaziale Hubble, mentre chì e so capacità infrared li permettenu di guardà à traversu i nuvuli còsmici è penetre in regioni chì sò inaccessibili à altri telescopi. I spettrometri di u telescopiu permettenu ancu à i scientisti di studià l'atmosfera di l'esopianeti, espansione a nostra cunniscenza di i mondi abitabili potenziali oltre u nostru sistema solare.

In generale, a scuperta di diossidu di carbonu nantu à a superficia d'Europa aghjusta à l'evidenza crescente chì sta luna puderia sustene a vita. Ulteriori esplorazione è studiu di l'Europa seranu cruciali per svelà i misteri di stu mondu affascinante.

