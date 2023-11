U telescopiu James Webb, rinumatu per catturà l'imaghjini mozzafiato, hà ancu furnitu un sguardu di e meraviglie di u spaziu. Sta volta, u so sguardu hè cascatu nantu à u centru di a galaxia Via Lattea, revelendu dettagli senza precedente nantu à u nostru quartiere còsmicu. Fighjendu nantu à Sagittarius C, una regione di furmazione di stella à circa 300 anni luce di distanza da Sagittarius A (u bucu neru supermassivu di a galaxia) è 25,000 XNUMX anni luce distanti da a Terra, u telescopiu hà mostratu a parte più densa di u nostru circondu.

In questa fascinante cullizzioni di imaghjini, u telescopiu James Webb revela più di 500,000 XNUMX stelle è gruppi di protostars in a regione. Sti protostars, sempre in u prucessu di furmazione è accumulazione di massa, cuntribuiscenu à u nuvulu di caosu di l'inspirazione chì caratterizeghja u centru galatticu. In paragone, a nostra propria regione di u spaziu pare significativamente sparse.

Sicondu u prufessore di l'Università di Virginia Jonathan Tan, chì hà cullaburatu cù a squadra di osservazione, u centru galatticu rapprisenta l'ambiente più estremu in a Via Lattea. Finu à avà, i dati raccolti nantu à sta regione straordinaria ùn mancavanu di u livellu di risuluzione è di sensibilità ottenuti da u telescopiu Webb.

À u core di u bulu si trova una protostar colossale, superendu u nostru sole in pesu per più di 30 volte. Il est intéressant de noter que cet immense objet solaire dissimule la lumière des étoiles situées derrière lui, rendant la région moins peuplée qu'elle ne l'est réellement. In u risultatu, ciò chì avemu osservatu hè una stima cunservativa di a folla attuale chì reside in questa metropole astronomica. Pensate à questu cum'è u Times Square di u spaziu, ancu senza un ristorante Guy Fieri - per avà.

Queste imaghjini captivanti furnisce i circadori l'uppurtunità di sottumette e teorie attuali di a furmazione di stella à a prova più rigurosa finu à a data. L'instrumentu NIRCam (Near-Infrared Camera) di u telescopiu Webb hà catturatu l'imaghjini di emissioni à grande scala di l'idrogenu ionizatu, raffigurati cum'è tonalità blu in a parte inferiore di l'imaghjini. Questu pò vene da i fotoni energetichi liberati da stelle giovani è massive. Sorprendentemente, l'immensa scala di a regione hà pigliatu i scientifichi di guardia, chì justificà più investigazioni.

Cunducendu a squadra d'osservazione, Samuel Crowe hà enfatizatu chì a ricerca attivata da queste imaghjini, esistenti è prossime, migliurà assai a nostra cunniscenza di e stelle massive. Unraveling a so natura hè simile à sfondà in a storia d'origine di una parte sustanziale di l'universu.

U telescopiu James Webb ci hà sempre abbagliatu cù e so imaghjini rimarchevuli, da tistimunianza di a nascita di stelle in a custellazione di Virgo à catturà a prisenza di l'acqua intornu à una cometa in u cinturione di l'asteroide principale. Ogni nova rivelazione alimenta a nostra curiosità annantu à u cosmu è ci ricorda l'immensi meraviglie chì aspettanu l'esplorazione. Fortunatamente, l'internet assicura chì queste sperienze straordinarie ùn sguassate micca cum'è lacrime in a pioggia. Cù u telescopiu James Webb sempre operativu, pudemu cuntinuà à sbloccare i sicreti di l'universu.