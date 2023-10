I scientisti chì utilizanu u telescopiu spaziale James Webb anu fattu una scuperta eccitante in quantu à l'atmosfera di l'exoplanet WASP-17 b. Stu gigante di gasu, situatu à 1,300 anni luce di distanza, mostra evidenza di particelle minuscule fatte di quartz puru in i so nuvuli. I circadori, guidati da David Grant da l'Università di Bristol, anu impiegatu u spettrografu di u telescopiu per studià l'atmosfera di u pianeta mentre passava davanti à a so stella. A tecnica di spettroscopia di trasmissione li permette di analizà a luce chì passa per l'atmosfera è identificà a prisenza di particelle di quartz.

Sti particeddi di quartz, cumposti da siliciu è ossigenu, sò stimati per esse estremamente chjuchi, cù dimensioni di l'ordine di un milionesimu di un centimetru. Probabilmente s'assumiglia à i prismi esagonali puntini chì si trovanu cumunimenti in i geodi è i negozi di gemme in a Terra. A cuntrariu di u quartz in a Terra, chì si forma nantu à a superficia, u studiu suggerisce chì e particelle di quartz in l'atmosfera di WASP-17 b sò forgiate in l'atmosfera ardente stessu.

Studià i pianeti cum'è WASP-17 b furnisce infurmazioni preziosi nantu à a cumpusizioni di altri pianeti è sistemi solari. L'astrònomi ponu capisce megliu l'elementi è i minerali prisenti in regni distanti di a Via Lattea. Inoltre, sta ricerca aiuta à identificà se questi pianeti puderanu portà ambienti adattati per a vita, anche se WASP-17 b, categurizatu cum'è "Giove caldu", ùn risponde micca i criterii per sustene a vita.

U Telescopiu Spaziale James Webb, un sforzu cumunu trà a NASA, l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) è l'Agenzia Spaziale Canadese, vanta capacità putenti per l'osservazioni astronomiche. U so specchiu giganti, più di 21 piedi di larghezza, cattura più luce ch'è u Telescopiu Spaziale Hubble, chì permette u studiu di l'uggetti celesti distanti è antichi. Webb opera principarmenti in u spettru infrared, chì li permette di penetrà i nuvuli còsmici più efficaci chè a luce visibile. Porta spettrografi specializati chì ponu analizà l'atmosfera di l'exoplanets, scoprendu e molécule prisenti è rivoluzionanu a nostra cunniscenza di sti mondi luntanu.

In generale, a scuperta di particeddi di quartz in l'atmosfera di WASP-17 b mette in risaltu e capacità notevuli di u telescopiu spaziale James Webb è l'impurtanza di studià exoplanets in avanzà a nostra cunniscenza di l'universu.

Fonti:

- Lettere di Journal Astrophysical

- NASA, ESA, CSA, R. Crawford (STScI) Scienza: Nikole Lewis (Università di Cornell), David Grant (Università di Bristol), Hannah Wakeford (Università di Bristol)