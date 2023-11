U telescopiu spaziale James Webb scopre scuperte sorprendenti in a Via Lattea

U telescopiu spaziale James Webb, rinumatu per a so capacità di osservà l'universu in luce infrarossa, hà da pocu sguardu in u core di a galaxia Via Lattea. L'imaghjina rimarchevule, liberata da a NASA, mostra dettagli è misteri mai visti prima in a regione caòtica, mette in luce l'universu iniziale.

L'astrònomi anu impiegatu Webb per studià Sagittarius C (Sgr C), una zona attiva di furmazione stella situata à circa 300 anni luce di distanza da u burcu neru supermassivu cintrali di a galassia cunnisciutu cum'è Sagittarius A*. Utilizendu a tecnulugia infrarossa, u telescopiu hà catturatu caratteristiche stupente chì prima eranu oculate da a vista umana.

Samuel Crowe, l'investigatore principalu di sti osservazioni è un studiente universitariu in l'Università di Virginia, hà manifestatu u so entusiasmu annantu à l'imaghjini incredibili è l'intuizioni scientifiche chì offre. Capisce e stelle massive ghjoca un rolu cruciale à capisce l'urighjini di l'universu, postu chì agiscenu cum'è fabbriche per a produzzione di elementi pesanti in i so core nucleari.

L'esame di Webb di u centru di a Via Lattea pò ancu furnisce infurmazioni preziose nantu à a furmazione di stelle. Studiendu sta regione, l'astrònomu puderanu stabilisce se stelle massive sò più probabili di furmà vicinu à u centru galatticu o in i bracci spirali di a galaxia.

L'imaghjina furnita da Webb mostra quasi mezzo milione di stelle di diverse dimensioni è età. Revela un gruppu di protostars, chì sò densi cullizzioni di polvera è gasu in i primi stadi di diventà stelle cumplettamente. In particulare, ci hè una protostar massiva in u centru di u cluster, cù una massa notevuli chì supera 30 volte quella di u sole.

Queste protostars emettenu materiale incandescente, risultatu in sfere luminose di luce à mezu à u fondu infrarossu scuru. U centru galatticu di a Via Lattea rapprisenta un ambiente estremu induve e teorie nantu à a furmazione di stelle ponu esse rigurosamente testate, secondu Jonathan Tan, un prufessore di ricerca in astronomia in l'Università di Virginia.

Inoltre, a Camera Near-Infrared di Webb hà rilevatu emissioni di l'idrogenu ionizatu chì circundanu u bordu inferiore di a regione stellare, affissata cum'è una tonalità cian in l'imaghjini. L'astrònomi anu sempre investigatu a fonte di l'abbundante gasu energizatu, superendu l'emissioni tipiche da i ghjovani stelle massive. Inoltre, sò intrigati da e strutture simili à l'agulla in l'idrogenu ionizatu chì appariscenu in un accordu apparentemente disordinatu.

U centru galatticu hè un locu animatu è dinamicu, pienu di nuvole di gas turbulente chì dà nascita à stelle, impactendu l'ambienti circundante cù i so venti, i ghjetti è a radiazione. Rubén Fedriani, un coinvestigatore di u prugettu è un ricercatore postdoctorale in l'Institutu Astrofísica de Andalucía in Spagna, hà elogiatu Webb per furnisce una abbundanza di dati nantu à questu ambiente straordinariu, aghjustendu chì anu cuminciatu solu à scratch a superficia di u so putenziale.

S & P

1. Cumu u telescopiu spaziale James Webb cattura l'imaghjini ?

U telescopiu spaziale James Webb cattura l'imaghjini cù a luce infrared, chì hè invisibile à l'ochju umanu. Questu permette à u telescopiu di osservà i dettagli è e caratteristiche chì sò tipicamente dissimulati da a nostra vista.

2. Chì ghjè un annata luce ?

Un annu-luce hè a distanza chì a luce viaghja in un annu, equivalente à circa 5.88 trilioni di chilometri (9.46 trilioni di chilometri).

3. Chì sò i protostars ?

Protostars sò massi densi di polvera è gasu in i primi stadi di a furmazione di stella. Eventualmente crescenu è si sviluppanu in stelle cumpletamente formate.

4. Chì ghjè u centru galatticu ?

U centru galatticu si riferisce à a regione cintrali di una galaxia, chì hè spessu carattarizata da una intensa attività, cum'è a furmazione di stella è a prisenza di un pirtusu neru supermassive.

5. Perchè l’astrònomu studianu u centru di a Via Lattea ?

Studià u centru di a Via Lattea pò furnisce insights preziosi nantu à a furmazione di stelle, a distribuzione di i gruppi di stelle, è i prucessi chì si verificanu in ambienti estremi.