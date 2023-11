Esplora u Chaos: Novi scuperte da u telescopiu spaziale James Webb

U telescopiu spaziale James Webb hà catturatu di pocu tempu una maghjina stupente chì offre una vista di u centru caòticu di a nostra galaxia Via Lattea. Sicondu a NASA, sta maghjina mostra Sagittarius C, una regione di furmazione di stelle situata à circa 300 anni luce da Sagittarius A, u burcu neru supermassive centrale di a Via Lattea. Ciò chì rende questa maghjina veramente straordinaria hè chì revela caratteristiche è dettagli mai visti prima, grazia à e capacità avanzate di u telescopiu Webb.

Dintra sta maghjina, ci sò apprussimatamente 500,000 30 stelle visibili, cù una stella particulare chì arrubba u focu. Una stella picciotta, cunnisciuta cum'è protostar, hà attiratu l'attenzione di l'astrònomu. Questa protostar hè massiva, pesa più di XNUMX volte a massa di u nostru sole. L'imaghjina mette in risaltu ancu un gruppu di protostars chì emettenu flussi brillanti, chì ricordanu un bonfire, à a basa di una densa nuvola infrared-scuru. Sti protostars sò circundati da turbulenti, nuvuli di gas magnetizati, chì facenu impactà u gasu circundante cù i so venti putenti, i ghjetti è a radiazione.

Un'altra scuperta degne di nota in questa maghjina hè a prisenza di una regione invisibile di gasu di l'idrogenu ionizatu. Stu gasu ionizatu si avvolge intornu à una densa nuvola di polvera, creendu strutture intriganti simili à l'agulla chì pareanu esse orientate caoticamente in diverse direzzione. Samuel Crowe, u principale investigatore di a squadra d'osservazione, hà pensatu à sfondà in u studiu di sti strutture in a ricerca futura.

Osservendu sta regione di u spaziu, i scientisti speranu d'acquistà insights preziosi nantu à i prucessi di furmazione di stelle. U centru galatticu di a Via Lattea presenta un ambiente estremu chì permette à l'astrònomu di pruvà è raffinà e teorie attuali di a furmazione di stella. U telescopiu spaziale James Webb furnisce infurmazioni senza precedente nantu à a nascita è l'evoluzione di e stelle, offrendu una opportunità unica per svelà a storia d'origine di u nostru universu.

Q: Cosa hè una protostar?

A: Una protostar hè una stella ghjovana chì si sviluppa in i primi stadi di a so furmazione.

Q: Chì sò i flussi in a furmazione di stella?

A: L'outflows sò putenti flussi di gas è polvera emessi da i ghjovani stelle. Anu un rolu cruciale in a furmazione di l'ambienti circundante è ponu impactà a furmazione di novi stelle.

Q: Chì ghjè u gasu di l'idrogenu ionizatu?

A: U gasu di l'idrogenu ionizatu si riferisce à l'atomi di l'idrogenu chì anu persu l'elettroni è sò stati caricati. A prisenza di gas ionizatu hè spessu assuciata cù e regioni di furmazione di stella attiva.

Q: Quantu hè u centru galatticu da a Terra?

A: U centru galatticu chì u telescopiu spaziale James Webb osserva hè à circa 25,000 XNUMX anni luce da a Terra.

