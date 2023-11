Dapoi u so lanciu in u 2021, u telescopiu spaziale James Webb hà rivoluzionatu a nostra cunniscenza di l'universu iniziale. E so osservazioni rivoluzionarie, cumprese scorci di e prime galassie di l'universu, anu svelatu i misteri di e nostre origini cosmiche. Tuttavia, ricerche recenti anu sbulicatu un altru aspettu fascinante di l'adolescenza di l'universu: i "adulescenti" galattici.

Una squadra di astronomi, guidata da u prufessore Allison Strom di l'Università Northwestern, hà esaminatu e galassie chì sò state formate circa 2-3 miliardi d'anni dopu à u Big Bang. Queste galassie adolescenti, cum'è i so omologhi umani, mostravanu certe caratteristiche di immaturità è di crescita rapida. I circadori anu utilizatu dati ottenuti da u telescopiu spaziale James Webb per studià u "DNA chimicu" di 23 galaxie, creendu una stampa cumposta di e so caratteristiche adolescenti.

Curiosamente, sti galassie ùn s'assumiglianu micca à e galaxie chì vedemu oghje. Sicondu u duttore Gwen Rudie, un co-capu di studiu da l'Observatori Carnegie, sti galaxii sò sottumessi à prucessi pivotali durante stu tempu chì determinanu e so caratteristiche future. A capiscitura di sti prucessi darà insights preziosi nantu à l'evoluzione di e galaxie.

Una scuperta notevole hè stata a temperatura significativamente più alta di e regioni di furmazione di stelle, cunnisciute cum'è nurseries stellari, in galaxie adolescenti. U gasu in queste regioni hà righjuntu a temperatura di 24,000 XNUMX gradi Fahrenheit, assai più caldu di l'osservatu in e galaxie cuntempuranee. Questa discrepanza suggerisce chì ci sò differenzi distinti in l'astri è u gasu prisenti in galaxie adolescenti.

Inoltre, i circadori anu rilevatu a presenza di ottu elementi in queste galassie: l'idrogenu, l'eliu, l'ossigenu, u nitrogenu, u sulfuru, l'argon, u nichel è u siliciu. L'ossigenu, in particulare, hè cruciale per a traccia di a storia di crescita di sti galassie. Inoltre, l'osservazione di u nichel brillanti hè stata sorprendente, postu chì ùn hè tipicamente micca abbastanza luminoso per esse rilevatu in galaxie vicine. Questa scuperta inespettata suggerisce e proprietà uniche di e stelle massive rispunsevuli di a luminescenza di u gasu.

Mentre u studiu fucalizza nantu à questi ottu elementi, i circadori ricunnoscenu a probabilità di altri elementi esistenti in e galassie adolescenti, ancu s'ellu ùn anu ancu esse rilevatu. Questi elementi pisanti furniscenu insights in u numeru di stelle formate in u passatu è a so rata di furmazione.

I scuperti di u telescopiu spaziale James Webb CECILIA Survey, chì sfondate in a chimica di galassie distanti, furnisce una cunniscenza cruciale di e tappe formative di l'evoluzione galattica. Questa indagine, dedicata à a memoria di l'influente astrònoma Cecilia Payne-Gaposchkin, marca una tappa significativa in a nostra capacità di esaminà e galaxie in dettagli eccezziunali.

Mentre cuntinuemu à spiegà l'universu cù u telescopiu spaziale James Webb, assistemu à a nascita è a crescita di galaxie. Queste galassie adolescenti, cù e so caratteristiche uniche è u sviluppu rapidu, offrenu sguardi preziosi in l'intricacies di l'evoluzione còsmica.

FAQ

1. Chì ghjè u telescopiu spaziale James Webb ?

U telescopiu spaziale James Webb hè un putente osservatori spaziale chì hè statu lanciatu in u 2021. Hè pensatu per spiegà a furmazione di stelle, galassie è sistemi planetari, è furnisce una visione più profonda di l'universu iniziale.

2. Chì sò e galassie adulescenti ?

E galaxie adolescenti sò galassie chì si sò formate circa 2-3 miliardi d'anni dopu à u Big Bang. Presentanu caratteristiche di immaturità è crescita rapida simili à l'adulescenti umani.

3. Chì anu studiatu i circadori ?

I circadori anu utilizatu i dati di u telescopiu spaziale James Webb per analizà u "DNA chimicu" di 23 galassie adolescenti. U so studiu hà u scopu di capiscenu e caratteristiche uniche è i prucessi chì sti galassie sò sottumessi durante i so anni di furmazione.

4. Chì eranu i risultati significativi ?

U studiu hà revelatu chì e galassie di l'adulescenti anu regioni di furmazione di stelle più calde cumparate cù e galassie cuntempuranee. I circadori anu ancu rilevatu a prisenza di elementi unichi cum'è u nichel, chì brillavanu in queste galassie.

5. Perchè sò impurtanti sti scuperti ?

A capiscitura di e proprietà è l'evoluzione di e galassie di l'adulescenti furnisce una visione cruciale di u prucessu più grande di furmazione è sviluppu galattica. Ci aiuta à scopre i misteri chì circundanu a nascita è a crescita di galaxie in l'universu iniziale.