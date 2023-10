U telescopiu spaziale Webb scopre un jet stream à alta velocità in l'atmosfera di Jupiter

U telescopiu spaziale James Webb di a NASA hà fattu una scuperta eccitante in l'atmosfera di Jupiter - un flussu di jet d'alta velocità situatu sopra l'equatore di u pianeta, chì copre più di 3,000 XNUMX chilometri di larghezza. Questa nova funzione furnisce insights preziosi nantu à l'interazzione trà i strati di l'atmosfera turbulenta di Jupiter è mette in risaltu e capacità uniche di u telescopiu Webb.

Cunducendu da Ricardo Hueso di l'Università di u Paese Bascu in Bilbao, in Spagna, u gruppu di ricerca hà utilizatu dati da a Camera Near-Infrared Webb (NIRCam), chì hè stata catturata in lugliu 2022. U prugramma di Scienze di Liberazione Precoce di u telescopiu, guidatu inseme da Imke de Pater da l'Università di California, Berkeley, è Thierry Fouchet da l'Osservatoriu di Parigi, hà u scopu di catturà l'imaghjini di Jupiter à intervalli di 10 ore, o un ghjornu di Jupiter, utilizendu filtri differenti per detectà cambiamenti in picculi caratteristiche à diverse altitudini di u pianeta. atmosfera.

L'imaghjini d'alta risoluzione ottenute da Webb anu sorpresu i circadori, revelendu caratteristiche croccanti chì eranu osservate prima cum'è nebbia sfocata. Tracendu queste caratteristiche à fiancu à a rotazione veloce di Jupiter, a squadra hà acquistatu una megliu comprensione di a natura dinamica di l'atmosfera di u pianeta. In particulare, anu sappiutu identificà cisura di u ventu, o regioni induve a velocità di u ventu cambia cù l'altitudine o a distanza, è seguità u jet stream d'alta veloce.

L'atmosfera di Jupiter hè custituita da parechje strati, è e capacità uniche di l'imaghjini di Webb permettenu à i scientifichi di analizà diverse altitudini è isolà u jet stream. Sta scuperta offre infurmazione preziosa nantu à a dinamica atmosferica di Jupiter è serve cum'è un testimoniu di e putenti capacità d'osservazione di u Telescopiu Spaziale James Webb.

