I scientisti chì utilizanu u telescopiu spaziale James Webb è u telescopiu spaziale Hubble di a NASA anu fattu una scuperta rivoluzionaria nantu à u pianeta gigante Jupiter. Un studiu recente publicatu in a rivista Nature Astronomy riporta l'identificazione di un jet stream à alta velocità in a stratosfera più bassa di Jupiter. Stu jet stream, situatu vicinu à l'equatore, si estende per più di 3,000 320 chilometri è righjunghji a velocità di u ventu di un incredibile 5 chilometri per ora. Per mette in perspettiva, sti venti sò duie volte più veloci di quelli chì si trovanu in un uraganu di Categoria XNUMX in a Terra.

A rivelazione di stu jet stream d'alta velocità hà lasciatu i circadori in stupore. Prima cunsideratu cum'è nebuloso è indistintu, u telescopiu spaziale James Webb hà furnitu una chiarezza senza precedente, chì permette à i scientifichi di seguità e caratteristiche croccanti di stu fenomenu atmosfericu turbulente mentre Jupiter gira rapidamente.

Jupiter, u vicinu colossale di a Terra, mostra una atmosfera stratificata simile à u nostru pianeta, ancu s'è a so cumpusizioni è i mudelli di u clima sò significativamente diffirenti. I missioni è l'osservazioni precedenti anu cercatu di decodificà a dinamica atmosferica cumplessa di Jupiter, cumpresa a famosa Great Red Spot è i nuvuli carichi d'ammonia.

Ciò chì distingue u telescopiu spaziale James Webb hè a so capacità di spiegà i strati di l'altitudine più altu di l'atmosfera di Jupiter, situata trà 15 à 30 miglia sopra a nuvola di u pianeta. Questa perspettiva unica hà svelatu dettagli sfuggenti è furnitu novi insights in l'anelli, i satelliti è l'atmosfera di u giant gasu.

A scuperta di u jet stream d'alta velocità hè stata pussibule per un sforzu di cullaburazione trà u telescopiu spaziale James Webb è u telescopiu spaziale Hubble. Mentre chì u primu cuncintrau nantu à e funzioni di nuvola più chjuche, l'ultimu hà sfondatu in i sistemi di tempesta equatoriale. Cumminendu e so osservazioni, i scientisti anu acquistatu una cunniscenza cumpleta di l'intricata dinamica atmosferica di Jupiter è a struttura tridimensionale di i nuvuli di tempesta.

A paraguni di sti dui telescopi spaziali maiò aiuta ancu à capisce cumu a velocità di u ventu nantu à Jupiter cambia cù l'altitudine è genera cisura di u ventu. I scientisti implicati in u studiu anticipanu chì a forza di stu jet stream di novu scupertu pò varià considerablemente in i prossimi anni, putenzialmente furnisce più insights in u mudellu stratosfericu oscillante di Jupiter.

Questa scuperta rivoluzionaria marca una tappa significativa in a nostra cunniscenza di a dinamica atmosferica di Jupiter è mette in risaltu l'incredibili capacità di u telescopiu spaziale James Webb per svelà i misteri di i corpi celesti di u nostru sistema solare.

Spietenu FAQ (FAQ)

Q: Chì ghjè u telescopiu spaziale James Webb ?



A: U telescopiu spaziale James Webb hè un grande observatoriu spaziale chì hè previstu di lancià à a fine di u 2021. Hè pensatu per studià l'universu in luce infrarossa è furnisce insights senza precedente in l'uggetti è i fenomeni celesti.

Q: Chì era u focu di u studiu recente nantu à Jupiter?



A: U studiu recente hà utilizatu u telescopiu spaziale James Webb è u telescopiu spaziale Hubble di a NASA per identificà è studià un jet stream à alta velocità in a stratosfera più bassa di Jupiter.

Q: Chì face sta scuperta unica?



A: A scuperta di u jet stream d'alta velocità nantu à Jupiter hè rimarchevule perchè ùn era micca vistu prima è furnisce infurmazioni preziose nantu à l'atmosfera turbulenta di Jupiter.

Q: Quantu sò veloci i venti in u jet stream d'alta velocità?



A: I venti in u flussu di jet d'alta velocità nantu à Jupiter righjunghjenu una velocità di circa 320 chilometri per ora, chì hè duie volte più veloce di quelli chì si trovanu in un uraganu di Categoria 5 in a Terra.

Q: Cumu u telescopiu spaziale James Webb è u telescopiu spaziale Hubble cuntribuiscenu à u studiu?



A: U telescopiu spaziale James Webb cuncintrau nantu à e caratteristiche di nuvole più chjuche, mentre chì u telescopiu spaziale Hubble hà osservatu i sistemi di tempesta equatoriale in Jupiter. Cumminendu e so osservazioni, i scientisti anu acquistatu una cunniscenza cumpleta di a dinamica atmosferica di Jupiter.