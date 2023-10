I scientisti scoprenu i nanocristalli di quartz in l'atmosfera di l'exoplaneta

I ricercatori chì utilizanu u telescopiu spaziale James Webb di a Nasa anu fattu una scuperta notevole in l'atmosfera di un exoplanet. Per a prima volta, i nanocristalli di quartz sò stati rilevati in i nuvuli d'altitudine di WASP-17 b, un exoplanet Jupiter caldu situatu à 1,300 XNUMX anni luce da a Terra.

A squadra di ricerca, guidata da David Grant da l'Università di Bristol, UK, hà fattu sta scuperta inespettata mentre studiava a cumpusizioni atmosferica di WASP-17 b. Avianu anticipatu di truvà aerosols in l'atmosfera di u pianeta, ma sò stati sorpresi di truvà chì questi aerosols eranu custituiti da particelle di quartz.

I silicati, chì sò minerali ricchi in siliciu è ossigenu, sò cumunimenti truvati in tutta a galaxia. Cumponenu a maiò parte di a Terra, a Luna è altri corpi celesti rocciosi. Tuttavia, i grani di silicati scuperti prima in l'ambienti di l'exoplaneta eranu tipicamente silicati ricchi di magnesiu cum'è l'olivina è u piroxenu, micca quartz puri o SiO2.

Questa scuperta sfida e teorie esistenti nantu à cumu si formanu è evoluzione e nuvole exoplanet. Hannah Wakeford, un coautore di u studiu, hà dichjaratu chì s'aspittavanu à osservà i silicati di magnesiu. In ogni casu, invece, anu truvatu e particelle di "semente" chì sò necessarii per furmà grani di silicate più grande.

A squadra hà osservatu WASP-17 b per quasi 10 ore cù u telescopiu James Webb. Anu culligatu più di 1,275 8.6 misurazioni di luce infrarossa media mentre u pianeta passava davanti à a so stella. Una funzione sorprendente apparsu in i dati - un "bump" à XNUMX microns - chì ùn saria micca aspittatu se i nuvuli eranu fatti di silicati di magnesiu o altri aerosols à alta temperatura. In ogni casu, sta funzione aligna cù a prisenza di quartz.

I cristalli di quartz rilevati in l'atmosfera di WASP-17 b sò furmati cum'è prismi esagonali, simili à quelli chì si trovanu in i geodi in a Terra. In ogni casu, sò incredibbilmente chjuchi, misuranu solu circa 10 nanometri. A cuntrariu di particeddi minerali truvati in i nuvuli di a Terra, sti cristalli di quartz sò urigginati in l'atmosfera di u pianeta stessu, furmendu direttamente da u gasu in cundizioni estremi.

Capisce a cumpusizioni di sti nuvuli hè cruciale per capiscenu l'exoplaneta in tuttu. Jupiters caldi cum'è WASP-17 b sò principalmente custituiti da l'idrogenu è l'heliu, cù picculi quantità di altri gasi cum'è vapor d'acqua è diossidu di carbonu. A scuperta di i cristalli di silice furnisce insights preziosi in i diversi materiali chì formanu l'ambiente di stu pianeta.

Mentre a quantità esatta è a distribuzione di quartz in i nuvuli di l'exoplaneta sò incerte, i circadori credi chì i nuvuli prubabilmente circulanu intornu à u pianeta. Quandu ghjunghjenu à u latu di u ghjornu più caldu, si vaporizzanu è si disperse.

Questa ricerca rivoluzionaria apre novi porte in u studiu di l'ambienti di l'exoplanet, sfida à l'ipotesi di prima è espansione a nostra cunniscenza di u cosmo.

Fonti:

- Università di Bristol

- Centru di Ricerca Ames di a Nasa

- Goddard Space Flight Center