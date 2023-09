A stazione di forza spaziale di Cape Canaveral si prepara per i lanciamenti back-to-back

A Stazione di Forza Spaziale di Cape Canaveral si prepara à accoglie dui lanciamenti consecutivi stu weekend. U primu lanciu includerà u fucile Falcon 9 di SpaceX chì porta una carica di satelliti Internet Starlink u venneri sera. U sicondu lanciamentu serà u rachettu Atlas V di United Launch Alliance, chì pruverà una missione di sicurezza naziunale per a Forza Spaziale è l'Uffiziu Naziunale di Reconnaissance u sabbatu matina.

E cundizioni climatichi à u Capu sò previste per esse favurevuli per i dui lanciamenti, secondu i previsioni di a Forza Spaziale. Tuttavia, una terza missione, una prova di l'armi di un sistema di missile ipersonicu, hè stata annullata da u Dipartimentu di Difesa per via di cuntrolli pre-vol.

U lanciu di Falcon 9 hè previstu per u venneri sera trà 7:32 pm è 11:31 pm EDT. A missione, chjamata Starlink 6-14, sbarcarà da Launch Complex 40. A previsione meteorologica predice una chance di 60% di cundizioni favurevuli à l'iniziu di a finestra di lanciamentu, migliurà à 85% à a fine di a finestra.

U sabbatu matina, u cohettu Atlas V pruvarà a so missione da u Launch Complex 41. U lanciamentu, urigginariamente ritardatu per l'uraganu Idalia, serà fattu à 8:51 am EDT. U cohettu porta carichi utili per a reta di custellazione di u satellitu Silent Barker di a Forza Spaziale, chì hà u scopu di furnisce a cuscenza di a situazione spaziale è u seguimentu. I previsionisti stimanu una probabilità di 85% di cundizioni climatichi favurevuli per u lanciu di u sabbatu.

Per a copertura di u lanciu in diretta di queste missioni, pudete seguità a Squadra Spaziale di FLORIDA TODAY 90 minuti prima di u liftoff.