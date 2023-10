Prucessi naturali è emissioni di diossidu di carbonu: U Role Surprising of Rock Weathering

Quandu si tratta di u cambiamentu climaticu, spessu pensemu à i cimini industriali cum'è i principali culpiti. Tuttavia, i prucessi naturali cuntribuiscenu ancu significativamente à u fenomenu di riscaldamentu. Una fonte sorprendente di emissioni di diossidu di carbonu hè l'intemperamentu di e rocce.

L'intemperie di a roccia, causata da l'azzioni di l'acqua è u ventu, hè stata longamente cunsiderata cum'è un fenomenu naturali chì aiuta à guarisce è sustene u nostru pianeta. A credenza cumuni era chì l'acqua di piovana, cum'è un acidu dèbbuli, interagisce cù certi minerali di roccia, dissolve u diossidu di carbonu è sguassate da l'atmosfera. Tuttavia, ricerche recenti anu truvatu chì l'intemperamentu di a roccia pò esse in realtà una fonte significativa di emissioni di diossidu di carbonu.

U paisaghju dinamicu di a Terra ghjoca un rolu cruciale in stu prucessu. Cum'è i platti tettonici s'impegnanu l'un à l'altru, i frammenti di rocci intarrati emergenu à a superficia, cuntribuiscenu à a crescita di e muntagne cum'è l'Himalaya è l'Andes. Inoltre, i sedimenti di roccia ricchi di carbonu, una volta antichi vegetali è animali, sò esposti quandu si trova un scontru tettonicu.

Quandu sti fonti di carbone scontranu l'acqua è l'aria, l'ossigenu si combina cù u carbonu espostu, risultatu in a creazione di diossidu di carbonu. A quantità di diossidu di carbonu liberatu in l'atmosfera attraversu stu prucessu hè significativa, rivali à l'emissioni di i vulcani in u mondu.

Per calculà l'estensione di sti prucessi meteorologichi in u mondu, i scientisti anu misuratu i livelli di reniu, un elementu liberatu in l'acqua quandu u carbone di roccia interagisce cù l'ossigenu. Hanu utilizatu sti dati per stimà quantu carbone hè liberatu in l'atmosfera da queste fonti. Analizendu a dispunibilità di carbonu urganicu in e rocce à u livellu di a superficia è identificendu i punti caldi di l'erosione, cum'è l'Himalaya orientali, i Monti Rocciosi è l'Andi, i scientisti anu determinatu chì l'alterazione di a roccia pò esse liberatu circa 68 megatoni di carbonu annu.

Mentre chì sta quantità hè sostanzialmente più bassa di l'emissioni di CO2 umani attuali da a combustione di combustibili fossili, hè sempre significativa. Siccomu u clima di a Terra cuntinueghja à calà per via di u cambiamentu climaticu indottu da l'omu, u riscaldamentu di e rocce puderia purtà à una fuga di carbone ancu più grande da queste fonti.

A cunniscenza megliu di sti flussi di carbonu naturali pò aiutà à migliurà e previsioni di u bilanciu di carbone di a Terra per u futuru. Queste scuperte mette in risaltu l'impurtanza di cunsiderà l'intemperie di a roccia quandu valute l'impatti di u cambiamentu climaticu è enfatizzanu a necessità di riduce l'emissioni umane di CO2 da i combustibili fossili.

Fonti: Natura