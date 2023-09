A ricerca revela quandu i primi exocontinenti puderanu esse furmatu

U prufissore d'Astronomia Jane Greaves da l'Università di Cardiff hà realizatu una ricerca per determinà quandu i primi esocontinenti, o cuntinenti in altri pianeti, puderanu esse furmatu. U studiu, intitulatu "Quandu eranu i primi Exocontinenti?" è publicatu in i Note di ricerca di a Società Astronomica Americana, hà u scopu di migliurà a ricerca di mondi abitabili identificendu i lochi induve i pianeti rocciosi cù a tettonica di i platti sò più prubabile di truvà.

Mentre a tettonica di i platti pò esse micca essenziale per a vita per inizià, ghjucanu un rolu cruciale in u mantenimentu di l'abitabilità di u pianeta in u tempu. A tettonica di i platti aiuta à regulà a temperatura di u pianeta è libera u calore da u so core, chì hè impurtante per mantene una magnetosfera protettiva è stà in a zona abitabile.

Greaves hà focu annantu à a correlazione trà a produzzione di calore core di u pianeta è a prisenza di a tettonica di i platti. U calore in u core di u pianeta hè generatu da elementi radiuattivi cum'è uraniu, toriu è potasio. Questi elementi sò furmati in collisioni di stelle di neutroni è splusioni di supernova.

Per determinà quali stelle sò più probabili di avè pianeti cù tettonica di placche è cuntinenti, Greaves analizò e dati nantu à l'abbundanza stellare di diversi elementi è l'hà cumminatu cù l'età stella. Hà classificatu stelle in dui gruppi: stelle di discu sottili, chì sò più ghjovani è anu metallicità più altu, è stelle di discu grossu, chì sò più vechje è anu metallicità più bassa.

U studiu hà truvatu chì l'apparizione di i cuntinenti nantu à a Terra rapprisenta circa u valore medianu cumparatu cù l'altri pianeti. A furmazione cuntinentale nantu à a Terra hà iniziatu circa 3 miliardi d'anni fà, mentre chì e stelle di discu sottili in u campionu dimustravanu a prima apparizione di cuntinenti 2 miliardi d'anni prima di a Terra, è e stelle di discu grossi mostranu cuntinenti chì appariscenu ancu prima, circa 4 à 5 miliardi d'anni prima di a Terra. .

A ricerca hà ancu dimustratu una relazione trà a prisenza di cuntinenti è u rapportu di ferru à l'idrogenu (Fe / H) in stelle. I pianeti cù rapporti Fe / H più bassi sò più probabili di avè cuntinenti formate prima.

Greaves suggerisce chì e stelle cù metallicità sub-solare puderanu esse miri prometenti in a ricerca di exoplaneti abitabili cù cuntinenti. Questi pianeti pò avè sviluppatu forme avanzate di vita prima di a Terra.

U studiu cuncludi chì truvà exoplaneti rocciosi cù cuntinenti longu hè assai promettente. Ulteriori investigazioni nantu à l'abbundanza di isotopi cum'è u toriu è u potassiu, chì cuntribuiscenu à u riscaldamentu radiogenicu, puderianu revelà più sistemi induve a vita terrestri pò avè predatu a vita in a Terra.

In generale, sta ricerca allarga a nostra cunniscenza di a furmazione è l'abitabilità di i pianeti oltre u nostru sistema solare, chì furnisce infurmazioni preziosi per l'esplorazione planetaria futura.