Un studiu recente intitulatu "L'ascesa è a caduta di a Bioregione di Malvinoxhosan (Malvinokaffric) in Sudafrica: Evidence for Early-Middle Devonian Biocrises at the South Pole", publicatu in Earth-Science Reviews, esplora l'estinzione di l'animali marini durante i primi anni. Periudu Devonianu mediu. Stu periodu era carattarizatu da un clima più cálido è un livellu di mare più altu, cù una grande massa di terra chjamata Gondwana situata vicinu à u Polu Sud.

I circadori, guidati da u duttore Cameron Penn-Clarke, cullighjanu è analizà una quantità significativa di dati fossili per capisce l'urìgine è a scumparsa di a biota Malvinoxhosan, un gruppu d'animali marini chì prosperavanu in acque più fresche è includenu diversi tipi di molluschi. Per mezu di tecniche avanzate di analisi di dati, anu identificatu strati distinti in a roccia antica, ognuna chì mostra una diminuzione di u numeru di spezie d'animali marini cù u tempu.

U studiu hà revelatu chì a diminuzione di a biota Malvinoxhosan hè stata correlata cù i cambiamenti in u nivellu di u mari è u clima. Quandu u clima s'incalzava, l'animali marini Malvinoxhosan, speziali è fresche, sò spariti è sò stati rimpiazzati da spezie più generalisti adattati à acque più calde. U cambiamentu di u nivellu di u mari hà disturbatu e barriere naturali di l'oceanu, permettendu à l'acque più calde di e regioni più vicine à l'equatore di scorri è purtendu à a culunizazione di spezie d'acqua più calda.

L'estinzione di a biota di Malvinoxhosan hà risultatu in un colapsu di l'ecosistema polari, da quale a biodiversità ùn hè mai ricuperata. A ricerca suggerisce chì l'effetti cumminati di i cambiamenti in u livellu di u mari è a temperatura eranu i fatturi principali di stu avvenimentu d'estinzione. Ùn hè sempre incertu se questu avvenimentu di l'estinzione hè correlatu cù l'altri durante u periodu Devonianu Primu-Mediu, postu chì mancanu inferenze di età.

U studiu mette in risaltu ancu a vulnerabilità di l'ambienti polari è l'ecosistema à i cambiamenti in u livellu di u mari è a temperatura. Capisce l'eventi passati di l'estinzione pò furnisce insights preziosi nantu à l'attuale crisa di a biodiversità chì avemu affruntatu in oghje.

Fonti:

- Revisioni di Scienze di a Terra (2023), DOI: 10.1016/j.earscirev.2023.104595