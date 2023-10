A ricerca realizata da u duttore Karen Mullins è u duttore David Filan in UPMC Whitfield in Waterford hà guadagnatu ricunniscenza per i so scuperti rivoluzionarii in u campu di a cirugia di l'anca. A ricerca, presentata da u chirurgu ortopedicu di l'anca, u Signore Patrick Carton, in una cunferenza internaziunale di medicina sportiva in u Regnu Unitu, hà cuncintratu nantu à l'effetti pusitivi di a cirugia di l'anca per i feriti cronichi di l'anca.

U studiu hà esaminatu l'impingement di l'anca, un prublema meccanicu causatu da l'accumulazione di l'ossu nantu à i cumpunenti di u ballu è u socket di l'articulazione di l'anca. Sta cundizione spessu porta à lacrime labrali, danni di cartilagine, è un risicu aumentatu di l'artrosi. I Pacienti tipicamenti sperienze rigidità, clicchendu è stabbing dulore in l'inguine, è ancu dolori persistenti in l'anca è a parte bassa di a schiena.

A ricerca hà ancu evidenziatu e cumplicazioni supplementari chì ponu nascenu da a displasia di l'anca, induve u socket di l'anca hè troppu pocu. In questi casi, i pazienti ponu esse bisognu di una sustituzione tutale di l'anca o una osteotomia periacetabular (PAO), chì implica a rottura chirurgica di a pelvis è a reorientazione di u socket di l'anca.

In ogni casu, u studiu hà dimustratu chì u trattamentu kirurggicu avanzatu di u Signore Patrick Carton in UPMC Whitfield furnisce una opzione menu invasiva. Questa tecnica implica l'eliminazione di l'ossu problematicu è a riparazione di u tessulu articular mentre priservà a stabilità di l'anca.

I risultati di u studiu, presentati da u duttore Karen Mullins à a cunferenza di l'Associazione Britannica per a Medicina di Sport è Eserciziu (BASEM) in Manchester, anu dimustratu l'efficacità di sta prucedura. Dopu à 10 anni, u 90% di i pazienti chì anu sottumessu a cirurgia ùn anu micca bisognu di una sustituzione totale di l'anca o PAO. I pazienti anu riportatu ancu miglioramenti significativi in ​​u dolore è l'attività di ogni ghjornu, è ancu un altu livellu di satisfaczione cù i so risultati.

U sgiò Carton hà enfatizatu l'impurtanza di questi scuperti in l'offerta di i pazienti è di l'atleti alternative non invasive à e cirurgia maiò di l'anca. Spiegò chì i tecnichi di preservazione di l'anca sò riesciuti à trattà diverse cundizione di l'anca, cumpresa l'artrite di l'anca.

In cunclusioni, sta ricerca nantu à a cirurgia di l'anca hà dimustratu l'impattu pusitivu di a cirurgia di l'anca in l'indirizzu di e ferite croniche di l'anca. I scuperti furniscenu una alternativa promettente à i prucessi più invasivi, cum'è a sustituzione tutale di l'anca, è offre à i pazienti un sollievu di u dolore è risultati funzionali.

