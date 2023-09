U Satellitu di l'Acqua cattura l'Oceanu Riscaldante fora di a Costa di California

Una cullaburazione trà a NASA è l'agenzia spaziale francese, CNES, hà sviluppatu a missione satellitare Surface Water and Ocean Topography (SWOT), chì hè capace di misurà e caratteristiche di l'oceanu, cumpresu El Niño, cù dettagli senza precedente. L'instrumentu Ka-band Radar Interferometer (KaRIn) di u satellitu hà a capacità di misurà l'altitudine di a superficia di u mare vicinu à e coste, furnisce infurmazioni preziose per i circadori è i previsioni.

El Niño, un fenomenu climaticu periodicu, hè carattarizatu da un livellu di u mare più altu è una temperatura di l'oceanu più cálida longu a costa occidentale di l'America. L'acque calde di l'oceanu da u sviluppu di El Niño si movenu à u nordu longu à e coste orientali di l'Oceanu Pacificu, interagisce cù una persistente onda di calore marina. Queste acque calde anu influenzatu recentemente u sviluppu di l'uraganu Hilary.

A visualizazione di u satellitu SWOT di l'altitudine di a superficia di u mare fora di a Costa Ovest di i Stati Uniti in Aostu mostra altitudini più altu ch'è a media in rossu è aranciu, chì indicanu acqua più calda, è altezze più basse di a media in blu è verde. U nivellu di u mare tendenu à esse più altu in i lochi cù l'acqua più calda, cum'è l'acqua si espansione quandu si calienta.

E misurazioni fatte da a missione satellitare SWOT furnisce una vista cumpleta di l'oceani di u pianeta è i laghi è i fiumi d'acqua dolce. I dati raccolti da SWOT seranu inestimabili per i circadori è i previsioni in u studiu di u sviluppu è u prugressu di fenomeni cum'è El Niño. In a prospettiva di settembre, l'Amministrazione Naziunale di l'Oceanu è l'Atmosferica di i Stati Uniti hà previstu un forte El Niño per l'inguernu chì vene, cù più di una probabilità di 70%.

El Niño hè ancu assuciatu cù l'indebolimentu di i venti aliziusi equatoriali è pò purtà e cundizioni più fresche è più umidi à u Sud-Ovest di i Stati Uniti è a siccità à i paesi in u Pacificu occidentale, cum'è l'Indonesia è l'Australia.

