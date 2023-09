Sicondu una nova ricerca, i zoni frigidi nantu à a luna, cunnisciuti cum'è regioni in ombra permanente (PSR), sò più ghjovani di i crateri in i quali residenu è prubabilmente cuntenenu menu acqua di ghiaccio di ciò chì si crede prima. I PSR sò di grande interessu per i futuri missioni di sbarcu lunare, postu chì sò cunsiderate cum'è serbatoi abbundanti di ghiaccio d'acqua chì ponu esse utilizati da l'astronauti per i sistemi di supportu di vita è di generazione di carburante di cohete.

U novu studiu revela chì i PSR sò, à u più, 3.4 miliardi d'anni, chì indicanu chì sò più ghjovani di i crateri di 4 miliardi d'anni in quale si trovanu. Questu suggerisce chì l'estimi attuali di i dipositi di ghiaccio d'acqua nantu à a luna anu da esse rivisu à u bassu.

I circadori, guidati da Norbert Schörghofer da l'Istitutu di Scienza Planetaria in Arizona, anu realizatu simulazioni per traccia l'evoluzione di a luna da a so furmazione 4.5 miliardi d'anni fà. Queste simulazioni anu dimustratu chì a luna hà sperimentatu una riorientazione maiò in u so assi di rotazione circa 4.1 miliardi d'anni fà, risultatu in a furmazione di PSR vicinu à i poli nordu è sud. In ogni casu, l'alti obliquità à quellu tempu averia purtatu à a perdita di tutti i dipositi di ghiaccio.

In u risultatu, a quantità di acqua congelata oculta in questi PSR hè prubabile di esse menu di l'estimata prima. I scientisti sò particularmente interessate in a regione polare miridiunali di a luna, induve crèdenu chì ci sò assai volatili, cumpresa l'acqua utilizable.

E future missioni lunari, cum'è u duo lander-rover roboticu Chandrayaan-3 di l'India, miranu à spiegà u polu sud lunare è à circà tracce di acqua congelata. I risultati di sti missioni cuntribuiscenu à a nostra cunniscenza di e risorse d'acqua nantu à a luna.

In cunclusioni, stu novu studiu enfatiza a necessità di rivalutà e nostre stime di i dipositi di ghiaccio d'acqua nantu à e regioni permanentemente ombreggiate di a luna. I scuperti mettenu in luce nantu à a storia geologica di questi spazii è anu implicazioni per l'esplorazione futura è l'utilizazione di e risorse lunari.

Fonte: Paper publicatu in Science u 13 settembre 2021.