U mare prufondu hè un regnu avvoltu in u misteru, casa di una miriade di criature straordinarie chì stupente è affascinanu i scientisti è i dilettanti. Unu di tali enigma hè a rana sognatrice, una spezia cunnisciuta per a so capacità fascinante di mischjà perfettamente in a bughjura di a prufundità di l'oceanu.

Contrairement à la plupart des organismes vivants qui réfléchissent la lumière, le baudruple rêveur l'absorbe, rendant sa peau un manteau sombre qui fascine les spectateurs. Ricertamenti, u Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) hà spartutu un video captivante di stu pesciu extraterrestre in YouTube, chì mette in luce a so tecnica di camouflage notevule.

I ricercatori di MBARI anu avutu una rara opportunità per osservà l'elusiva pesca di sognatore durante una recente spidizioni fora di a costa di California. Anu scontru una spezia micca identificata di pesci sognatore in l'espansiva Canyon di Monterey, chì marchendu solu a nona ocurrenza di un tali scontru in l'ultimi 36 anni.

A scuperta hà entusiasmu Bruce Robinson, un scientist senior in MBARI, cunziddi l'infrequenza cù quale questi pesci sò osservati. In fatti, questu era u primu avvistamentu di l'spezie da u 2016. Robinson hà paragunatu bè a pelle misteriosa di u cane di u sognu à un mantellu d'invisibilità, postu chì hà a capacità maravigghiusa di assorbe un 99.5 per centu stupente di a luce chì casca nantu à ellu.

Cume si faci sta maravigliosa faza di camuffamentu? I studii anu revelatu chì a pelle di u cane sognu hè ricca in melanosomi, cellule specializate chì cuntenenu pigmentu di melanina. Cette abondance de mélanine confère au poisson sa coloration noire caractéristique et lui permet d'absorber presque toutes les longueurs d'onde de lumière qui l'atteignent.

L'elusiva pesci di sognu pò cresce finu à 15 inch (37 cm) in longu per e femine, mentre chì i masci sò solu 0.5 inch (1.3 cm) long. A so capacità di sparisce in a bughjura di u mare prufondu hè un testimoniu di l'incredibile adattabilità è ingenuità di a natura.

Mentre cuntinuemu à spiegà e vaste distese di i nostri oceani, sò scuperte cum'è queste chì ci ricordanu di e meraviglie chì si trovanu. A rana sugnatrice, cù a so capacità di mette un mantellu di invisibilità, serve cum'è un esempiu captivante di l'arti di a natura è i sicreti chì ci aspettanu sempre sottu à l'onda.

Spietenu FAQ (FAQ)

Q: Cumu a pelle di u rapacciu sognatore rende invisibili?



A : Contrairement à la plupart des organismes qui réfléchissent la lumière, la peau du pêcheur rêveur absorbe la lumière, ce qui la fait paraître sombre et presque invisible à l'œil humain.

Q: Quantu spessu sò signalati l'avvistamenti di pesci cane sognatore?



A: L'avvistamenti di pesci sognatore sò rari, cù l'osservazione recente fora di a costa di California chì marca solu a nona ocurrenza in l'ultimi 36 anni.

Q: Chì dà à u sognu neru a so culurazione nera ?



A: A colorazione nera di u baveru di u sognu hè u risultatu di melanosomi, cellule specializate chì cuntenenu pigmentu di melanina, chì permette à u pesciu di assorbe quasi ogni lunghezza d'onda di luce.

Q: Quantu grande pò cultivà a pesca di cane sognatrice femminile?



A: Pesci di sognu femminile pò cresce finu à 15 inch (37 cm) in longu, mentri i masci sò significativamente più chjuchi, misuranu solu 0.5 inch (1.3 cm).