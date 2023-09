U novu Timelapse cattura u Ciclu di Vita di u Fungo Odorante

I scientisti anu documentatu recentemente l'affascinante nascita è a decadenza di un fungo di forma distintiva notu per u so odore pungente. U fungu in quistione hè a parte visibile di un fungus stinkhorn cunnisciutu com Phallus impudicus. Di solitu cresce vicinu à u legnu è e piante in decadenza, si estendenu finu à 10 inch sopra a terra. U capeddu di u troncu hè cupartu di slime marrone-oliva chjamatu gleba, chì hè rispunsevuli di a puzza inconfundibile emessa da u fungo.

Sicondu l'Università di Florida, l'odore di stinkhorns hè statu paragunatu à a decomposizione di a carne, a feci putrefacte è a liqua. Malgradu u so aroma repulsive, u fungo stinkhorn hè veramente comestible. Quandu u cunsumu in u so statu d'ovu, u sapori di u stinkhorn cumuni si dice chì s'assumiglia à l'avellana.

U fungus stinkhorn emerge da una piccula basa in forma d'ovu enterrata in a terra è ancorata à a terra da filamenti bianchi. Questa basa cuntene una massa di slime è di spore chì eventualmente si sviluppa in u capu di u fungu.

In un video captivante, i circadori anu riisciutu à catturà tuttu u ciclu di vita di u fungo stinkhorn in trè ore. In u principiu, u fungo esce da a so basa è cresce rapidamente à a so dimensione. E mosche sò attratte rapidamente à a gleba è festa nantu à u slime per circa 10 ore, sguassate a cupertura marrone-oliva. In i prossimi ghjorni, u corpu biancu restante, cunnisciutu cum'è "dito di cadavere", cumencia à scumpressà prima di finisce à toppling over. U filmatu cuncludi cù u corpu di fruttu chì si decompone è si dissipa in a terra.

Stu ciclu di vita di corta vita permette à i stinkhorns di cumpletà u so ciculu riproduttivu. U capeddu di u fungo cuntene spori, chì e mosche è altri invertebrati ingestanu mentre cunsumu u slime. Questi spori sò allora dispersi in novi lochi attraversu l'excrementi di sti criaturi. Sta nova strategia distingue i fungi stinkhorn da a maiò parte di l'altri fungi chì formanu funghi, chì disperse spori liberendu in l'aria.

U video timelapse notevule hè statu spartutu da l'uffiziu forestale di u guvernu per a regione Soest-Sauerland di a Germania orientale. Ci hà pigliatu trè settimane per catturà u filmatu, cù i circadori aspittendu pacienza chì u stinkhorn si sviluppassi è cuntrollà a camera regularmente. U video furnisce una vista fascinante di u ciculu di vita è una strategia riproduttiva unica di u fungo stinkhorn.

