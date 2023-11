Filmati rari catturanu un scontru cù i pesci sole di l'oceanu juvenile fora di a costa di a Culumbia Britannica

Un scuba diver hà recentemente avutu l'incredibile opportunità di catturà filmati rari di dui giovani pesci sole di l'oceanu (Mola mola) chì nuttanu inseme in l'acque smeralde di a costa di a Culumbia Britannica, Canada. U video, pigliatu da u citadinu scientist Timothy Manuelides, mette in mostra u ghjovanu pesci-luna à fiancu à un bancu di scogliu vedova è di scogliu à coda gialla.

Ancu l'esperti anu una cunniscenza limitata nantu à i primi stadi di a vita di u pesciu-luna, anu sappiutu identificà questi individui particulari cum'è pesci-luna di l'oceanu juvenile basatu nantu à i so abdomeni angulari è a dimensione più chjuca. U biologu marinu Marianne Nyegaard, specialista in i pesci sole di l'oceanu, hà cunfirmatu a so identificazione in un post di Facebook, enfatizendu a so "babyness".

Misurendu circa 24 inch (60 centimetri) di diàmitru, questi juvenile sunfish eranu circa cinque volte più chjuchi di l'adulti sunfish, ma significativamente più grande di u so tamantu novu di solu 0.1 inch (2.5 millimetri). Di solitu, pocu hè cunnisciutu di a prima vita di i pesci sole, è per identificà e so larva accuratamente, a sequenza di DNA hè necessaria.

Cuntrariu à l'idea sbagliata cumuni, u video mette in risaltu chì i pesci sole sò capaci di natà più veloce di ciò chì parechji pensanu. I circadori anu nutatu in u post di Facebook chì i pesci sole sò spessu percepiti in modu lentu per via di u so cumpurtamentu "sunning" à a superficia di l'oceanu, induve si sguassate in luce calda dopu avè passatu u tempu in profondità più fresche. Tuttavia, ponu natà rapidamente quandu hè necessariu.

Le poisson-lune de l'océan, également connu sous le nom de mola, tire son nom de sa forme ronde et aplatie qui rappelle une meule. Questi criaturi captivanti ponu ghjunghje à dimensioni massive cum'è adulti, crescenu finu à 10 piedi (3 metri) di diametru. Sunfish abitanu una varietà di oceani in u mondu, da l'acque tropicali à i mari temperati, è tendenu à passà u so tempu trà a superficia è a prufundità di circa 660 piedi (200 metri).

Hè da nutà chì i filmati video è più sforzi di ricerca cuntribuiscenu à u studiu in corso di spezie Mola fora di a costa occidentale di l'America di u Nordu. U duttore Marianne Nyegaard, u capu di Ocean Sunfish Research, hà identificatu questi pesci cum'è più prubabilmente esse Mola mola juvenile, distinendu da l'altri spezii truvati in queste acque, Mola tecta (Hoodwinker Sunfish).

Q: Quantu grande pò cresce u pesciu sole adultu?

A: U pesciu sole adultu pò ghjunghje sin'à 10 piedi (3 metri) di diametru.

Q: Cumu u video sfida l'idea sbagliata cumuni nantu à u pesciu sole?

A: U video dimostra chì i pesci sole sò capaci di natà più veloce di ciò chì si crede.

Q: Chì hè cunnisciutu di a vita iniziale di i pesci sole ?

A: Ci hè una cunniscenza limitata nantu à a vita iniziale di i pesci sole, è e larve ponu esse identificate solu à u livellu di spezie per sequenza di l'ADN.

Q: Chì ghjè unicu nantu à l'aspettu di u pesciu sole ?

A: I pesci sole anu corpi tondi è appiattiti, chì s'assumiglia à una macina.

Q: À chì prufundità hè tipica di u pesciu sole?

A: Sunfish tipicamenti passanu u so tempu trà a superficia di l'acqua è a prufundità di circa 660 piedi (200 metri).