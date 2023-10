L'OSIRIS-REx di a NASA torna nantu à a Terra cun un Rare Asteroid Sample

A missione OSIRIS-REx di a NASA hè tornata cun successu à a Terra cù a so rara mostra d'asteroide. A nave spaziale hà cullatu a mostra di l'asteroide Bennu in uttrovi 2020 è hè stata anticipata per a so consegna à a Terra per più analisi.

A capsula di ritornu di mostra hè stata liberata da Bennu u 24 di settembre, dopu un viaghju di dui anni. E camere di a nave spaziale anu registratu a liberazione, chì mostra a capsula è a so carica rara chì si dirigenu versu a Terra. A capsula intrì in l'atmosfera di a Terra à una vitezza di 44,500 km/h (27,650 mph) è hà implementatu paracadute per riduce a so velocità. Sbarcò in modu sicuru cù una vitezza ridutta di 18 km / h (11 mph).

A missione ùn era micca senza e so sfide. A capsula hà inizialmente implementatu una chute drogue per calà a so velocità prima di implementà a chute di atterraggio. A squadra di a missione era ansiosa perchè ùn anu micca ricevutu a cunferma immediata chì a chute di droga s'era dispiegata. In ogni casu, quandu anu infine intesu chì a chute principale s'era dispiegata bè, ci hè statu un suspiru di sollievu è l'emozioni travolgenti trà i membri di a squadra.

U ritornu di a mostra da l'asteroide Bennu hè significativu per i scientisti. Bennu hè un asteroide carbonicu, u tipu più cumuni, è cuntene ghiacci volatili chì ponu furnisce insights in a furmazione di u Sistema Solar. I scientisti speranu chì l'esemplariu di Bennu cuntene volatili, composti urgànichi è carbone pristine da u primu Sistema Solare.

I campioni seranu distribuiti à diversi circadori in u mondu. Qualchidunu seranu analizati in a Direzzione di Scienze di Ricerca è Esplorazione di l'Astromateriali di a NASA in u Johnson Space Center, mentre chì altri seranu mandati à u Centru di Curazione di Campioni Extraterrestri di u Giappone. Questi campioni metteranu in luce nantu à u primu Sistema Solare è l'urighjini di a vita.

I scientisti passanu anni à studià i campioni di Bennu per risponde à e dumande impurtanti nantu à l'urighjini di a vita, a storia di u sistema sulari, è cumu a mostra hà cambiatu da quandu hè stata cullucata da OSIRIS-REx. U ritornu successu di a mostra marca una tappa maiò per a missione è porta à a squadra un sensu di realizazione è satisfaczione.

Fonti: NASA