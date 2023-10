U Prototipu di Moon Rover di a NASA cumpleta a Lunar Obstacle Course

U novu prototipu di rover lunare di a NASA, VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover), hà cumpletu cù successu una corsa d'ostaculi chì simula u terrenu accidentatu di a superficia lunare. U rover hà da esse lanciatu à u polu sudu lunare in nuvembre 2024 à bordu di un fucile SpaceX Falcon Heavy.

Per pruvà a mobilità di VIPER, l'ingegneri di u Glenn Research Center di a NASA in Cleveland anu creatu un ambiente lunare simulatu cù rocce grandi, pendii ripidi è crateri profondi. U rover sbarcarà nantu à Mons Mouton, una muntagna vicinu à u polu sudu di a luna, è serà incaricatu di caratterizà l'ambiente lunare per a futura selezzione di u situ di sbarcu di u prugramma Artemis durante a so missione di circa 100 ghjorni.

A NASA hà sparte un video di e recenti teste di mobilità di u rover, chì dimustranu a so capacità di superà e sfide potenziali chì affruntà nantu à a superficia lunare. I testi includenu manuvra à traversu pendii ripidi, attraversà crateri, è navigà in terra movente. U successu cumpletu di sti testi indica chì VIPER hè ben equipatu per spiegà u terrenu accidentatu di a luna.

Cum'è parte di u prugramma Artemis di a NASA, chì hà da scopu di stabilisce un stabilimentu lunare permanente, VIPER hà da ghjucà un rolu cruciale in l'identificazione di i lochi induve l'acqua è altre risorse ponu esse estratte per sustene i soggiorni longu nantu à a luna. Inoltre, a missione VIPER cerca di scopre l'urighjini di l'acqua congelata è altri volatili nantu à a luna, a so preservazione annantu à miliardi d'anni, è a so fuga da a terra lunare.

L'ingegneri di u Johnson Space Center di a NASA in Houston anu ancu pruvatu l'ultimu strumentu scientificu di VIPER, u Regolith Ice Drill for Exploring New Terrain (TRIDENT). TRIDENT hè un drill percussive rotary chì serà utilizatu per ritruvà i cuttings di terra da sin'à trè pedi sottu à a superficia lunare. Stu strumentu furnisce dati preziosi nantu à a forza, a compattezza è a temperatura di a terra lunare.

U successu cumpletu di e teste di mobilità di VIPER è l'integrazione di u so strumentu scientificu finali portanu a NASA un passu più vicinu à sbloccare i misteri di u polu sud di a luna è apre a strada per l'esplorazione lunare futura.

