Un studiu recente realizatu da circadori di l'Università di Curtin, a cumpagnia minera Rio Tinto, è i culleghi internaziunali anu sfondatu in a furmazione di diamanti rosa è a so cunnessione à a rottura di un supercontinente. U studiu cuncintrau nantu à a famosa mina di diamanti Argyle in l'Australia Occidentale, chì pruduce più di 90% di i diamanti rosa di u mondu. By analising matiriali da a minera, i circadori dicisi ca l 'eruzzioni vulcanic chì purtò i diamanti à a superficia accadutu circa 1.3 miliardi anni fà, cuncindenu incù u rupture di u supercontinente Nuna.

A furmazione di diamanti rosa principia in u fondu di a crosta di a Terra, induve u carbone cristallizza in diamanti incolori sottu una pressione immensa. A colisazione di blocchi cuntinentali, cum'è vistu in u Kimberley è l'Australia di u Nordu, hà causatu una deformazione in i cristalli di diamanti, chì porta à a so colorazione rosa. I circadori anu scupertu ancu chì i diamanti avianu bisognu à ascende rapidamente à a superficia attraversu una eruzione vulcanica per mantene a so forma di diamante.

Mentre chì u studiu mette in luce nantu à a furmazione di diamanti rosa è a so cunnessione cù l'avvenimenti di rupture di u supercontinente, truvà dipositi simili di diamanti resta una sfida. E cuciture chì si uniscenu à i blocchi cuntinentali ponu esse cuparti da sedimentu annantu à milioni o miliardi d'anni, nascondendu dipositi potenziali di diamanti. Inoltre, i tubi di diamanti sò spessu stretti, facendu a so scuperta ancu più difficiule.

Malgradu queste sfide, u studiu furnisce insights preziosi per i prospectors è l'industria di diamanti in a localizazione di siti potenziali per i diamanti rosa. Capisce i prucessi geologichi daretu à a furmazione di sti gemme rari pò aiutà à restringere e aree potenziali per l'esplorazione è a minera. Tuttavia, u prucessu di truvà diamanti rosa hè previstu per esse cumplessu è esige un vastu sforzu di ricerca è esplorazione.

